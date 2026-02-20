Dax Chartanalyse 20.02.2026

Dax-Unterstützung um 25.000 Punkte hat gehalten

onvista · Uhr
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand25.25025.500
Dax-Unterstützung24.99924.600

Dax-Rückblick:

Nach dem kräftigen Anstieg vom Mittwoch korrigierte der Index gestern zurück an die 25.000 Punkte-Marke und testete dieses Level heute Vormittag erneut erfolgreich, bevor die Käufer wieder überwogen und den Dax zurück über 25.100 Punkte schickten.

Dax-Ausblick: 

Die aktuelle Aufwärtsbewegung verläuft wenig dynamisch innerhalb einer Keilformation im Stundenchart. Sollte die Formation auf der Unterseite aufgelöst werden, droht erneut eine größere Verkaufswelle im deutschen Leitindex. Dies ist allerdings vor dem Wochenende eher unwahrscheinlich.

So lange die 25.000er Marke nicht nachhaltig unterboten wird, bleibt der Weg des geringsten Widerstands kurzfristig vorerst weiter Aufwärts Richtung 25.200/300 Punkte. Am Nachmittag werden um 14:30 Uhr mit dem PCE-Preisindex wichtige Inflationsdaten aus den USA veröffentlicht. Bewegung ist also vorprogrammiert am Nachmittag. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

Dax Chart
Quelle: Tradingview
