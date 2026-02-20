Konjunkturdaten
US-Wirtschaft wächst nur halb so stark wie erwartet
onvista · Uhr
Quelle: Adobe.com/Orhan Çam
Die US-Konjunktur hat im vierten Quartal spürbar an Schwung verloren. Wie am Freitag in einer ersten Schätzung mitgeteilt wurde, wuchs die weltgrößte Volkswirtschaft nur um annualisiert 1,4 Prozent zum Vorquartal. Prognosen waren von einem Wachstum von 2,8 Prozent ausgegangen.
Im Gesamtjahr 2025 wiederum lag das Wachstum bei 2,2 Prozent, nach 2,8 Prozent im Vorjahr. Die US-Quartalsdaten sind annualisiert, das Wachstum wird also auf ein Jahr hochgerechnet. Daher sind die Raten nicht direkt mit europäischen Konjunkturdaten vergleichbar.
Das könnte dich auch interessieren
KonjunkturDeutscher Außenhandel mit China mittlerweile größer als mit USAheute, 13:10 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend15. Feb. · onvista