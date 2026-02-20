US-Wirtschaft wächst nur halb so stark wie erwartet

Die US-Konjunktur hat im vierten Quartal spürbar an Schwung verloren. Wie am Freitag in einer ersten Schätzung mitgeteilt wurde, wuchs die weltgrößte Volkswirtschaft nur um annualisiert 1,4 Prozent zum Vorquartal. Prognosen waren von einem Wachstum von 2,8 Prozent ausgegangen.

Im Gesamtjahr 2025 wiederum lag das Wachstum bei 2,2 Prozent, nach 2,8 Prozent im Vorjahr. Die US-Quartalsdaten sind annualisiert, das Wachstum wird also auf ein Jahr hochgerechnet. Daher sind die Raten nicht direkt mit europäischen Konjunkturdaten vergleichbar.