WOCHENVORSCHAU: Termine bis 6. März 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 6. März

--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 23. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hella, Q4-Umsatz 08:00 GBR: Tate & Lyle, Q3-Umsatz 10:00 ITA: Enel, Capital Markets Day 22:30 USA: JPMorganChase, Company Update 2026 TERMINE KONJUNKTUR 08:30 CHE: Erzeugerpreise 1/26 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 2/26 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 1/26 10:00 ITA: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig) 15:00 BEL. Geschäftsklima 2/26 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 12/25 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/25 (endgültig) 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 2/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Fünfte Tarifverhandlungsrunde bei der Deutschen Bahn mit der Lokführergewerkschaft GDL, Berlin DEU: Zweite Tarifrunde auf Bundesebene für die 585.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie,Wiesbaden BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel HINWEIS RUS/JPN/CHN: Feiertag, Börsen geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 24. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 GBR: Standard Chartered, Jahreszahlen 06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 1/26 07:00 CHE: Temenos Group, Jahreszahlen 07:00 AUT: Wienerberger, Capital Markets Day und Call zu den Jahreszahlen 07:00 BEL: Solvay, Jahreszahlen 07:00 DEU: FMC, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:25 ITA: Telecom Italia, Jahreszahlen 07:30 DEU: SFC Energy, Jahreszahlen (9.00 Call) 07:30 DEU: Indus Holding, Q4-Umsatz 07:30 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen (14.30 Capital Markets Day) 07:30 ESP: Telefonica, Jahreszahlen 07:30 FRA: Forvia, Jahreszahlen 08:00 DEU: MTU Aero Engines, Jahreszahlen 09:00 ESP: Endesa, Jahreszahlen 12:00 USA: Home Depot, Q4-Zahlen 13:00 USA: American Tower, Q4-Zahlen 17:00 USA: Apple, Hauptversammlung 17:00 USA: Texas Instruments, Capital Markets Day 17:45 ITA: Saipem, Jahreszahlen 22:05 USA: HP, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FIN: Amer Sports, Q4-Zahlen USA: First Solar, Q4-Zahlen USA: Mosaic, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 1/26 08:45 FRA: Geschäftsklima 2/26 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 2/26 10:00 POL: Arbeitslosenquote 1/26 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 2/26 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 12/25 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 2/26 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 2/26 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 12/25 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Jahres-Pk Union Asset Management Holding AG, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Jahres-Pk des Bundesfinanzhofs, München 09:00 FRA: Wirtschaftsausblick der Deutsch-französischen Industrie- und Handelskammer (AHK), Paris --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 25. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 GBR: HSBC Holdings, Jahreszahlen 06:45 DEU: Fresenius, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 13.30 Analystencall) 07:00 DEU: Eon, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 12.00 Analystencall) 07:00 DEU: Nordex, Jahreszahlen (14.00 Analystencall) 07:00 DEU: Heidelberg Materials, Jahreszahlen (10.30 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) 07:00 DEU: Sandoz, Jahreszahlen 07:00 CHE: Adecco, Jahreszahlen 07:00 SWE: SEB, Jahreszahlen 07:30 DEU: Bayer, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) 07:30 DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen (14.00 Call) 08:00 GBR: Haleon, Jahreszahlen 08:00 GBR: Diageo, Halbjahreszahlen 08:00 NLD: Wolters Kluwer, Jahreszahlen 09:00 ESP: Iberdrola, Jahreszahlen 09:00 GBR: Aston Martin, Jahreszahlen 10:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Hauptversammlung 14:00 USA: Nasdaq, Investor Day 2026 17:45 ITA: Pirelli, Jahreszahlen 18:00 ITA: Leonardo, Jahreszahlen 18:00 DEU: Freenet, Jahreszahlen 22:00 USA: Salesforce, Q4-Zahlen 22:00 CHE: Alcon, Jahreszahlen 22:20 USA: Nvidia, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ESP: ACS, Jahreszahlen ESP: Ferrovial, Jahreszahlen ESP: Banco Santander, Investor Day USA: Agilent Technologies, Q1-Zahlen USA: Snowflake, Q4-Zahlen USA: Zoom Video Communications, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: DIW Konjunkturbarometer 08:00 SWE: Erzeugerpreise 1/26 08:00 DEU: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Privatkonsum, Staatsausgaben Q4/25 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 3/26 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 2/26 09:00 AUT: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig) 09:00 ESP: Erzeugerpreise 1/26 11:00 EUR: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig) 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 1/26 16:30 USA: IEA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 07:00 DEU: «Microsoft AI Tour» mit Microsoft-Chairman und CEO Satya Nadella, München 11:00 DEU: Pk zur Hannover Messe 2026, Hannover Die Hannover Messe findet vom 20. bis zum 24. April statt. Nach der Pk diskutieren Experten den Einfluss von Künstlicher Intelligenz in Fabriken und Industrieanlagen. Der Vormittag endet mit der Verleihung des Robotics Awards 2026. 14:30 DEU: Hybride Veranstaltung «Economic Dialogue» u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Berlin BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Vorschlag für Industrie-Beschleunigungsgesetz, Brüssel DEU: Reise + Camping, Essen --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 26. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 DEU: Adtran Networks, Jahreszahlen 06:55 DEU: Kion, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Hamborner Reit, Jahreszahlen 07:00 DEU: Allianz, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:00 BEL: UCB, Jahreszahlen 07:00 CHE: Sulzer, Jahreszahlen 07:00 CHE: Clariant, Jahreszahlen 07:00 FRA: Axa, Jahreszahlen 07:30 DEU: Befesa, Jahreszahlen 07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall) 07:30 DEU: Munich Re, Jahreszahlen (9.00 Bilanz-Pk, 11.00 Analystencall) 07:30 DEU: Hensoldt AG, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Aixtron, Jahreszahlen (15.00 Analystencall) 07:30 DEU: Baader Bank, Jahreszahlen 07:30 AUT: Erste Group Bank, Jahreszahlen 07:30 FRA: Bouygues, Jahreszahlen 07:30 FRA: Schneider Electric, Jahreszahlen 07:30 FRA: Veolia Environnement, Jahreszahlen 07:30 FRA: Vallourec, Jahreszahlen 07:45 FRA: Engie, Jahreszahlen 07:45 ITA: Eni, Jahreszahlen 08:00 DEU: Flatexdegiro, Q4-Umsatz 08:00 DEU: Puma, Jahreszahlen (09.30 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall) 08:00 DNK: Royal Unibrew, Jahreszahlen 08:00 GBR: Man Group, Jahreszahlen 08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Jahreszahlen 08:00 GBR: Rolls-Royce, Jahreszahlen 08:00 NLD: Stellantis, Jahreszahlen 10:00 DEU: Freenet, Call zu den Jahreszahlen 10:00 DEU: Douglas, Hauptversammlung 10:00 DEU: Siemens Energy, Hauptversammlung 11:00 DEU: GLS Bank, Bilanz-Pk Online 12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Jahreszahlen 17:45 FRA: Saint-Gobain, Jahreszahlen 18:00 FRA: Valeo, Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: SAP, Geschäftsbericht BEL: Argenx, Jahreszahlen IRL: Flutter Entertainment, Jahreszahlen PRT: EDP, Jahreszahlen USA: Intuit, Q2-Zahlen USA: Adtran, Q4-Zahlen USA: Dell, Q4-Zahlen USA: Autodesk, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid 06:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 12/25 (endgültig) 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 1/26 (endgültig) 07:00 FIN: Erzeugerpreise 1/26 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 2/26 10:00 EUR: Geldmenge M3 1/26 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 2/26 11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 2/26 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 2/26 (endgültig) 11:30 BEL: Verbraucherpreise 2/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 1/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Bundestag mit der ersten Lesung mehrerer schwarz-roter Gesetzentwürfe, u.a. zur beschleunigten Genehmigung von Infrastruktur-Projekten, zum erweiterten Leistungsspektrum von Apotheken und zur Reform der privaten Altersvorsorge 10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt zu Heizungsgesetz 17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu Innovationen in der EU-Landwirtschaft CYP: Informelles Treffen der Gesundheitsminister der EU-Staaten BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 27. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Holcim, Jahreszahlen (11.00 Analystencall) 07:00 DEU: Alzchem, Jahreszahlen 07:00 DEU: BASF, Jahreszahlen (10.30 Pk, 9.00 Analystencal) 07:00 CHE: Swiss Re, Jahreszahlen (14.00 Analystencall) 07:30 DEU: Delivery Hero, Q4-Zahlen (14.00 Call) 07:45 ESP: Amadeus IT, Jahreszahlen 08:00 GBR: Pearson Group, Jahreszahlen 08:00 GBR: International Consolidated Air, Jahreszahlen 10:00 DEU: TKMS, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: FMC, Geschäftsbericht ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena (Investor Day) TERMINE KONJUNKTUR DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland 00:30 JPN: Verbraucherpreise 2/26 00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 1/26 00:50 JPN: Industrieproduktion 1/26 (vorläufig) 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 2/26 06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 1/26 07:00 FIN: BIP Q4/24 08:00 SWE: BIP Q4/25 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 1/26 08:45 FRA: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig) 08:45 FRA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 1/26 09:00 AUT: Erzeugerpreise 1/26 09:00 ESP: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig) 09:00 CHE: BIP Q4/25 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 2/26 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 2/26 11:00 BEL: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung) 12:00 PRT: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig) 14:30 USA: Erzeugerpreise 1/26 15:45 USA: MNI Chicago PMI 2/26 16:00 USA: Bauinvestitionen 12/25 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung Hybrid-Veranstaltung Hans-Böckler-Stiftung zum Thema «Zukunftsfragen des Arbeits- und Sozialrechts» + 11.30 Keynote Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 2. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Smith & Nephew, Jahreszahlen 08:00 IRL: Bank of Ireland, Jahreszahlen 11:00 DEU: Miele, Jahrespressegespräch mit Geschäftszahlen 2025, Gütersloh TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2.Veröffentlichung) 02:45 CHN: RatingDog China PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 1/26 08:30 HUN: Handelsbilanz 1/26 09:00 POL: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 POL: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2.Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 2/26 16:00 USA: Bauinvestitionen 1/26 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Klimaklagen zu Verbrenner-Aus Die Deutsche Umwelthilfe klagt gegen BMW und Mercedes-Benz. Sie fordert unter anderem, dass die Dax-Konzerne ab November 2030 keine herkömmlichen Verbrenner mehr verkaufen dürfen, die Treibhausgase ausstoßen. ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26) CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für allgemeine Angelegenheiten - Auftakt-Abendessen --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 3. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: VAT, Jahreszahlen 07:00 CHE: SIG Group, Jahreszahlen 07:00 CHE: Kühne & Nagel, Jahreszahlen 07:00 FRA: Thales, Jahreszahlen 08:00 DEU: Schaeffler, Jahreszahlen 08:00 DEU: Beiersdorf, Jahreszahlen 10:30 DEU: DZ-Bank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 10:30 DEU: Hettich Holding GmbH und Co. KG, Jahreszahlen, Kirchlengern 18:00 NLD: ASM International, Jahreszahlen 18:00 USA: Warner Music Group, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Target, Q4-Zahlen USA: Best Buy, Q4-Zahlen USA: Kfz-Absatz 2/26 TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Arbeitslosenquote 1/26 00:50 JPN: Investitionen Q4/25 06:30 NLD: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig) 09:00 CZS: BIP Q4/25 (vorab) 09:00 AUT: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Jahrespressekonferenz Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten (BHB), Köln DEU: Auftakt des zweitägigen 3. SZ-Digitalgipfels zum Austausch über die digitale Zukunft (bis 4.3.), München DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin (bis 5.3.26) CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für allgemeine Angelegenheiten ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26) --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 4. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Jahreszahlen 07:00 DEU: Evonik, Jahreszahlen 07:00 DEU: Bilfinger, Jahreszahlen 07:00 FRA: Scor, Jahreszahlen 07:30 DEU: Symrise, Jahreszahlen 07:30 DEU: Adidas, Jahreszahlen 07:30 DEU: Continental, Jahreszahlen (9.00 Call) 07:30 FRA: Dassault Aviation, Jahreszahlen 08:00 DEU: Traton, Jahreszahlen 10:00 DEU: Roche Deutschland, Jahresmediengespräch, Mannheim 10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Januar 2026, Frankfurt/M. 22:00 INT: Broadcom, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 2/26 06:00 JPN: Verbrauchervertrauensindex 2/26 09:00 CZS: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig) 09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 2/26 09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 2/26 09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 1/26 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 1/26 11:00 EUR: Erzeugerpreise 1/26 11:00 ITA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 1/26 10:30 GBR: S&P Global Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 14:15 USA: ADP Beschäftigung 2/26 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 2/26 17:00 RUS: Arbeitslosenquote 1/26 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: «Finanzplatztag 2026» der «Börsen-Zeitung» Als Redner erwartet werden u.a. der hessische Finanzminister Alexander Lorz (CDU), BdB-Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff und Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für allgemeine Angelegenheiten DEU: Auftakt des zweitägigen 3. SZ-Digitalgipfels zum Austausch über die digitale Zukunft (bis 4.3.), München DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin (bis 5.3.26) ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26) --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 5. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Aareal Bank, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Jahreszahlen 07:00 DEU: Merck KGaA, Jahreszahlen 07:00 DEU: LEG Immobilien, Jahreszahlen 07:00 DEU: Ströer, Jahreszahlen 07:00 DEU: DHL Group, Jahreszahlen 07:30 DEU: Dürr AG, Jahreszahlen 07:30 DEU: Renk, Jahreszahlen 07:30 DEU: GFT, Jahreszahlen 07:30 AUT: Andritz, Jahreszahlen 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Jahreszahlen 08:00 GBR: Aviva, Jahreszahlen 08:00 GBR: Admiral, Jahreszahlen 08:00 GBR: Rentokil Initial, Jahreszahlen 11:00 DEU: BayernLB, Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ITA: Prada, Jahreszahlen NLD: Universal Music Group, Jahreszahlen USA: Ciena Corporation, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 SWE: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig) 08:45 FRA: Industrieproduktion 1/26 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 1/26 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 1/26 14:30 USA: Im- und Exportpreise 1/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Handelsbilanz 1/26 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Landwirtschaftstag der Volksbank- und Raiffeisenbanken u. a. mit Agrarminister Till Backhaus (SPD), Felix Lutz (Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (DG AGRI), Karsten Trunk (Präsident des Bauernverbandes Mecklenburg Vorpommern e. V.) 10:30 DEU: Oberlandesgericht verhandelt Klage Bundesverband Verbraucherzentralen gegen Penny-Rabattapp. Der Verbraucherverband klagt auf Unterlassung und ist der Meinung, dass Penny gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt und besonders ältere Kunden benachteiligt, die keine App nutzen. 11:00 DEU: Pk Deutsche Bundesbank zum Geschäftsbericht 2025, Frankfurt/M. DEU: Internatinale Tourismus-Börse (ITB), Berlin (bis 5.3.26) EUR: Treffen der Innen- und Justizminister der EU ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26) CHN: Beginn des chinesischen Volkskongresses, Peking --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 6. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Lufthansa, Jahreszahlen 10:00 CHE: Novartis, Hauptversammlung 17:45 FRA: Atos, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 1/26 08:00 NOR: Industrieproduktion 1/26 08:00 ROU: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung) 08:30 HUN: Industrieproduktion 1/26 11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q4/25 11:00 EUR: Staatsausgaben Q4/25 11:00 EUR: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Beschäftigung Q4/25v (endgültig) 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 2/26 21:00 USA: Konsumentenkredite 1/26 TERMINE SONSTIGES -- ---------------------------------------------------------------------------------------

