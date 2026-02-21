Gold versus Bitcoin: Was die beiden Assets wirklich widerspiegeln

Die USA sind ökonomisch, geopolitisch und auch mit dem Fokus auf die Finanzmärkte das wichtigste Spielfeld weltweit. Dementsprechend sind die Entwicklungen in den USA ein entscheidender Baustein für die grundlegende Bewertung von Vermögenswerten.

Aktuell befinden wir uns in einer Umbruchsphase, die die globalen Spielregeln verändern könnte: Die jahrzehntelange defizitäre Haushaltspolitik der USA, die nur durch die überlegene globale Stellung des Dollars so lange funktionieren konnte, wird angezählt. Das „Schuldenkonstrukt USA“ gerät allmählich an seine Grenzen. Auch andere Teile der Welt sind durch bestimmte Wechselwirkungen davon betroffen. So ist auch die aktuelle Lage in Japan ein direkter Einfluss-Faktor auf die Entwicklung der US-Anleihemärkte und umgekehrt.

Diese mögliche Neubewertung der globalen Finanzmärkte und der wachsende Vertrauensverlust spiegeln sich sehr deutlich im Gold-Preis wider. Seit dem Wechsel des US-Finanzministeriums in den „Krisen-Modus“, der im Herbst 2023 stattgefunden hat, ist Gold aus seiner langjährigen Seitwärtsrange ausgebrochen und befindet sich seitdem auf einer anhaltenden Rekord-Jagd.

Quelle: Tradingview

Das Treasury Department hat die Schuldenaufnahme seit dieser Zeit vermehrt an das kurzfristige Ende der Zinskurve verlagert, einerseits um die stark gestiegenen Zinsen nicht langfristig zu binden und andererseits, um zu gewährleisten, dass eine Refinanzierung des US-Staates möglich bleibt, da kurzlaufende Anleihen weiterhin genügend Abnehmer finden, während das Vertrauen in langlaufende Anleihen in den letzten Jahren gesunken ist.

Gold symbolisiert den zunehmenden Vertrauensverlust in die Stabilität des Dollars und der amerikanischen Anleihemärkte. Anleger positionieren sich defensiv im sicheren Hafen Gold. Bitcoin wurde in den letzten Jahren ein ähnliches Narrativ zugeschrieben. Als „digitales Gold“ bietet Bitcoin eine Alternative zur Absicherung des Kapitals, da Bitcoin als autonomes Netzwerk strukturell nicht von möglichen Problemen im traditionellen System betroffen ist und ähnlich wie Gold ebenfalls kein „Counterparty-Risk“ aufweist. Doch während Gold in den letzten Jahren stark steigen konnte, bewegt Bitcoin sich weiterhin deutlich enger innerhalb der Mechanismen der traditionellen Märkte und wird vor allem von der Liquiditätsentwicklung angetrieben.

Gold und Bitcoin symbolisieren zwei unterschiedliche Erwartungshaltungen

Der kanadische Marktstratege und Analyst James E. Thorne hat zuletzt in einem Meinungsstück auf Twitter eine interessante Einschätzung zur Wahrnehmung beider Assets gegeben. Laut ihm stehen Gold und Bitcoin symbolisch für zwei gegensätzliche Erwartungen an die wirtschaftliche Zukunft der USA. Gold steht für Pessimismus und Systemzweifel, Bitcoin für Optimismus und Vertrauen in wirtschaftliche Reformen.

Gold wird aus seiner Sicht nicht mehr nur als Absicherung gesehen, sondern als Ausdruck von Misstrauen gegenüber der wirtschaftlichen Zukunft der USA. Es steht für die Annahme, dass die Schuldenproblematik nur durch weiteres Gelddrucken und eine anhaltende Währungsabwertung bewältigt werden kann. Laut seiner Sicht glauben Gold-Investoren nicht an strukturelle Reformen oder daran, dass Wirtschaftswachstum die Schulden überholen kann. Gold symbolisiert laut Throne letzten Endes eine resignative Haltung: Die USA seien nicht in der Lage, ihren wirtschaftlichen Kurs grundlegend zu ändern.

Bitcoin hingegen wird von ihm als spekulativer Ausdruck von Vertrauen in wirtschaftliche Reformen und innovationsfreundliche Politik interpretiert. Die Voraussetzung für diesen Optimismus sind regulatorische Klarheit, Deregulierung und eine wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik. Wenn die Reformen funktionieren, soll Kapital wieder stärker in produktive Investitionen statt in Staatsanleihen oder sichere Häfen fließen. Bitcoin steht damit aus seiner Sicht indirekt für die Erwartung, dass Wachstum die reale Schuldenlast reduzieren kann.

Verstärkt wird dieses Argument durch die pro-aktive Haltung der aktuellen US-Regierung gegenüber Bitcoin und Krypto. Trump hat per Executive Order eine strategische Bitcoin-Reserve in den USA eingeführt und seit seinem Amtsantritt sind einige konstruktive neue Krypto-Regularien eingeführt worden oder werden vorbereitet, darunter der GENIUS Act zur Regulierung von Stablecoins und der Clarity Act als allgemeines Marktstruktur-Gesetz für den Krypto-Sektor.

Wie sind die Rollen von Bitcoin und Gold zu bewerten?

Gold kann eine Jahrtausende währende Reputation aufweisen, was das Asset als Wertspeicher weiterhin sehr relevant macht. Einer der stärksten Faktoren ist die Tatsache, dass Zentralbanken weltweit ihre Goldbestände seit Jahren stetig wieder erhöhen. Das schwindende Vertrauen in die Stabilität des aktuellen Finanzsystems findet seinen Ausdruck letzten Endes in einer Flucht in Gold. Dabei geht es noch nicht um eine tatsächliche, akute Sicherung des Kapitals, weil gängige Finanzinfrastrukturen oder der Dollar als Währung nicht mehr funktionieren, sondern man kann die Gold-Rally seit 2023 eher als vorgezogenes Urteil über die aktuellen Entwicklungen verstehen.

Bitcoin hat in den letzten Jahren aus ähnlichen Gründen wie Gold profitiert, allerdings auf Basis einer entgegengesetzten Marktpsychologie. Während Gold ein im Kern defensives (man könnte auch sagen pessimistisches) Investment darstellt, ist Bitcoin im Kern ein offensives Investment, weil die Erwartungshaltung nicht auf vergangenen Bewertungen, sondern auf einem zukünftigen und daher immer noch spekulativen Nutzen basiert. Gold hat sich bereits als Wertspeicher bewiesen, während die wahre Prüfung für Bitcoin aufgrund der geringen Anwendungshistorie größtenteils noch aussteht. Bitcoin hat das Potenzial das digitale Geld für das digitale Zeitalter zu werden, doch der Weg ist noch weit.

Aus diesen Gründen reagiert Gold primär auf fundamentale makroökonomische Entwicklungen, während Bitcoin derzeit hauptsächlich noch eine hochkonzentrierte Abbildung der Liquiditätsentwicklung am Markt darstellt.

Ist Gold Bitcoin überlegen?

Aktuell glänzt Gold aufgrund seiner langen Reputation als Wertspeicher. In Antizipierung auf weitere Probleme durch die wachsende Schuldenkrise in den USA und anderen Teilen der Welt schichten Anleger und Institutionen Kapital in das bewährte Asset Gold um. Währenddessen bleibt Bitcoin in seiner Dynamik als Risk-On-Asset stark von dem Faktor Liquidität und Spekulationswillen der Marktteilnehmer abhängig.

Doch bei Bitcoin ist durchaus ein Paradigmenwechsel erkennbar. Die allgemeine Anerkennung und regulatorische Einbettung von Bitcoin haben in den letzten Jahren gigantische Fortschritte gemacht. Bitcoin hat sich als Makro-Asset grundsätzlich etabliert.

Vorerst wird die Liquiditätsentwicklung der entscheidende Faktor für die Bitcoin-Kursentwicklung bleiben, da Bitcoin makroökonomisch gesehen immer noch in den Kinderschuhen steckt. Auch wenn viele Bitcoin-Investoren das anders sehen wollen, steht Bitcoin immer noch relativ am Anfang in Sachen globaler Nutzung sowohl als Wertspeicher als auch als Währungssystem. Daher dürfte der spekulative Charakter bis auf weiteres erhalten bleiben.

Rein aus der technischen Perspektive liefert Bitcoin einige Funktionalitäten, die die Kryptowährung gegenüber Gold klar überlegen machen. Beide Assets sind begrenzt, wobei die Begrenzung von Bitcoin anders als bei Gold absolut ist. Beide Assets haben kein Counterparty-Risk, wobei Gold schon lange größtenteils als „Paper-Gold“ gehandelt wird und den Regeln und Einflüssen der Finanzmärkte letzten Endes ausgeliefert ist, während Bitcoin auf seinem Basis-Layer ein echtes autonomes System aufweisen kann, dass für jeden einfach zugänglich ist.

Bis auf weiteres sind die Kursentwicklungen beider Assets Spekulation, solange das aktuelle Finanzsystem grundsätzlich funktioniert und kein echter Bedarf besteht, auf eine Alternative ausweichen zu müssen. Erst eine ernste, systemische Krise würde zu einem wahren „Usability-Test“ beider Assets führen. Und hier müssen Verfechter beider Vermögenswerte ehrlich sein: aktuell würde keins von beiden Assets den Test bestehen.

Gold ist physisch zu limitiert, um in der globalisierten Welt als Währung zu bestehen. Das ist der Hauptgrund, warum Gold diesen Status überhaupt verloren hat. Bitcoin hingegen ist noch deutlich zu unausgereift und zu wenig etabliert, um als Alternative realistisch funktionieren zu können.

Beide Assets haben eine Daseinsberechtigung im Portfolio. Die globale Schuldenkrise wird bis auf Weiteres eine grundsätzliche Fortführung der expansiven Geldpolitik notwendig machen. Davon profitieren langfristig sowohl Gold als auch Bitcoin. Während Gold eher defensiv geprägt ist und von einer wachsenden Verunsicherung profitiert, steigt Bitcoin eher als direkter Profiteur der Liquiditätszufuhr. Ein echter Test der Qualitäten beider Assets als Alternativ-System ist jedoch – hoffentlich – noch lange nicht notwendig.

Denken Sie langfristig!

