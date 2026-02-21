Letzte Starcar-Filialen in Hamburg schließen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

HAMBURG (dpa-AFX) - In einer Woche wird die Autovermietung Starcar nach eigenen Angaben ihre letzten Filialen schließen. So heißt es auf der Internetseite des Unternehmens. Betroffen sind demnach auch drei Standorte in Hamburg: Die Stationen City-Süd (Stadtteil Hamm), Langenhorn und Altona sind noch bis zum 28. Februar geöffnet, um Fahrzeuge zurückzunehmen.

Die bundesweit tätige Unternehmensgruppe hatte im Oktober des vergangenen Jahres Insolvenz angemeldet und den regulären Geschäftsbetrieb bereits Ende Dezember eingestellt.

Am 23. Januar hatte der Insolvenzverwalter mitgeteilt, dass Starcar abgewickelt werde - inklusive der Tochtergesellschaften. Interesse aus der Branche und von Investoren an einer Übernahme habe es nicht gegeben. Rund 170 Mitarbeiter waren demnach zu dem Zeitpunkt noch bei Starcar beschäftigt./ho/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Deutschlands größter Rüstungskonzern
Rheinmetall darf Blohm+Voss und NVL übernehmen18. Feb. · dpa-AFX
Rheinmetall darf Blohm+Voss und NVL übernehmen
Anleger verkaufen ihre Aktien
Rüstungswerte wieder schwach angesichts neuer Verhandlungen17. Feb. · dpa-AFX
Rüstungswerte wieder schwach angesichts neuer Verhandlungen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend15. Feb. · onvista
Alle Premium-News