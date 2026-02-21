Letzte Starcar-Filialen in Hamburg schließen

HAMBURG (dpa-AFX) - In einer Woche wird die Autovermietung Starcar nach eigenen Angaben ihre letzten Filialen schließen. So heißt es auf der Internetseite des Unternehmens. Betroffen sind demnach auch drei Standorte in Hamburg: Die Stationen City-Süd (Stadtteil Hamm), Langenhorn und Altona sind noch bis zum 28. Februar geöffnet, um Fahrzeuge zurückzunehmen.

Die bundesweit tätige Unternehmensgruppe hatte im Oktober des vergangenen Jahres Insolvenz angemeldet und den regulären Geschäftsbetrieb bereits Ende Dezember eingestellt.

Am 23. Januar hatte der Insolvenzverwalter mitgeteilt, dass Starcar abgewickelt werde - inklusive der Tochtergesellschaften. Interesse aus der Branche und von Investoren an einer Übernahme habe es nicht gegeben. Rund 170 Mitarbeiter waren demnach zu dem Zeitpunkt noch bei Starcar beschäftigt./ho/DP/zb