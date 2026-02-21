Trump will weltweiten Zollsatz auf 15 Prozent erhöhen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump will den von ihm verkündeten weltweiten 10-Prozent-Zollsatz auf Importe in die USA auf 15 Prozent erhöhen. Das kündigte der Republikaner auf der Plattform Truth Social an.

Das könnte dich auch interessieren

Handelspolitik
Trump droht nach Pleite vor Supreme Court mit neuen Zöllengestern, 20:13 Uhr · onvista
Trump droht nach Pleite vor Supreme Court mit neuen Zöllen
Kolumne von Alexander Mayer
Gold versus Bitcoin: Was die beiden Assets wirklich widerspiegelnheute, 08:31 Uhr · decentralist.de
Eine Bitcoin-Münze ist zu sehen.
Dax Tagesrückblick 19.02.2026
Kriegsgefahr im Iran – Dax schließt im Minus19. Feb. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Handelspolitik
Oberstes US-Gericht entscheidet gegen Trumps Zöllegestern, 16:22 Uhr · onvista
Oberstes US-Gericht entscheidet gegen Trumps Zölle
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan Riße
Marktbreite ist kein gutes Zeichenheute, 14:40 Uhr · onvista-Partners
Alle Premium-News