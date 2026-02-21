Trump will weltweiten Zollsatz auf 15 Prozent erhöhen
dpa-AFX · Uhr
Quelle: Quelle: dpa-AFX
Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump will den von ihm verkündeten weltweiten 10-Prozent-Zollsatz auf Importe in die USA auf 15 Prozent erhöhen. Das kündigte der Republikaner auf der Plattform Truth Social an.
