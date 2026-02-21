Wochenrückblick – Der DAX® holt deutlich Schwung

Werbung





Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wich-tig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammen-gefasst.



Der DAX® überschreitet deutlich die 25.000-Punkte-Marke, während die US-Aktienmärkte sich kaum von der Stelle bewegen. Bayer konnte einen Sammelvergleich erzielen - die Zustimmung der US-Gerichte steht noch aus. Das FOMC-Protokoll der US-Notenbank Fed deutet auf Uneinigkeit zwischen den Fed-Mitgliedern über den weiteren Zinskurs hin.





Globaler Aktienmarkt – DAX® holt Schwung nach ruhigem Wochenstart, US-Indizes tendieren seitwärts



Nachdem Siemens vergangene Woche den DAX® gestützt hat, verzeichnete das Unternehmen diese Woche sein Jahrestief. Der deutsche Leitindex startete somit unter der 25.000-Punkte-Marke in die Wocche. Zur Mitte hin erholte sich der DAX® jedoch und erreichte einen hohen Sprung auf knapp 25.300 Punkte. Am Freitag notierte der Index wieder etwas niedriger, blieb jedoch über den 25.000 Punkten.

Die US-Aktienmärkte tendierten seitwärts zu Beginn der Woche nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende. Noch immer belasten Themen rund um Künstliche Intelligenz die Indizes. Der Dow Jones® bewegte sich kaum von der Stelle und überschritt nur knapp 49.800 Punkte im Verlauf der Woche. Ähnlich ruhig verlief der S&P 500® und näherte sich am Mittwoch ca. 6.900 Punkten. Der Nasdaq-100 Index® stieg von einem schwachen Börsenstart am Dienstag von ca. 24.400 Punkten auf rund 25.000 Punkte am Mittwoch an. Am Donnerstag gab der technologielastige Index jedoch wieder nach und notierte zum US-Börsenschluss knapp 24.800 Punkte.







