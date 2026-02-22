EQS-News: Elmos Semiconductor SE: Generationenwechsel im Aufsichtsrat eingeleitet

EQS-News: Elmos Semiconductor SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Elmos Semiconductor SE: Generationenwechsel im Aufsichtsrat eingeleitet

Tobias Weyer (41) und Guido Meyer (59) für den Aufsichtsrat vorgeschlagen

Leverkusen, 22. Februar 2026: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) hat den ersten Schritt für den anstehenden Generationenwechsel im Aufsichtsrat vollzogen. Tobias Weyer (41 Jahre), Sohn eines der Unternehmensgründer und des Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Klaus Weyer, sowie Guido Meyer (59 Jahre), langjähriges Vorstandsmitglied und Halbleiterexperte, sollen zeitnah in den Aufsichtsrat der Elmos Semiconductor SE einziehen. Auf Basis umfassender und internationaler Erfahrung in der Halbleiterindustrie bringen beide fundierte Expertise in strategischen, technologischen und operativen Fragestellungen in das Aufsichtsratsgremium ein. Darüber hinaus kennen beide Kandidaten das Unternehmen aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit im Elmos Konzern sehr gut.

Die neuen Mitglieder sollen Dr. Dirk Hoheisel und Dr. Volkmar Tanneberger ersetzen. Vorstand und Aufsichtsrat danken Herrn Dr. Hoheisel und Herrn Dr. Tanneberger herzlich für ihre wichtigen Beiträge und Expertise zum Wohle der Gesellschaft und wünschen ihnen für die Zukunft weiterhin viel Erfolg sowie persönlich alles Gute.

Neben den neu vorgeschlagenen Kandidaten gehören der Anteilseignerseite des Aufsichtsrats der Elmos Semiconductor SE weiterhin die beiden langjährigen Mitglieder Prof. Dr. Zimmer, Ehrenvorsitzender auf Lebenszeit und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats, sowie Dr. Klaus Weyer, Vorsitzender des Aufsichtsrats, an. Komplettiert wird das Gremium durch die Arbeitnehmervertreter Thomas Lehner und Sven-Olaf Schellenberg.

In dieser Zusammensetzung kann der Aufsichtsrat seine professionelle und verantwortungsvolle Arbeit konsequent fortführen und dabei Kontinuität und Generationenwechsel in ausgewogener Weise miteinander verbinden. Die Kombination aus umfassender Erfahrung, tiefem Unternehmensverständnis und neuen Impulsen steht für Stabilität, Kompetenz und klare Zukunftsorientierung – und kann damit einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen und erfolgreichen Weiterentwicklung der Gesellschaft leisten.

Über Elmos

Elmos entwickelt seit über 40 Jahren intelligente Mikrochip-Lösungen, vornehmlich für die Automobilindustrie. Als Fabless-Unternehmen und Spezialist für Analog Mixed Signal ICs macht Elmos die Mobilität der Zukunft sicherer, komfortabler und effizienter. Die innovativen Produkte von Elmos ermöglichen zuverlässige Fahrerassistenzsysteme, intelligente Sensoren, effiziente Motoren und neuartige LED-Beleuchtungskonzepte in modernen Fahrzeugen. Als Marktführer in zukunftsweisenden Applikationen treibt Elmos globale Megatrends wie autonomes Fahren, Elektromobilität und software-definierte Fahrzeuge voran.

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu.

