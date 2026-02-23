Deutschland und EU pochen auf Antworten der USA zu neuen Zöllen

Berlin/Washington/Brüssel/Peking, 23. Feb (Reuters) - Deutschland und ⁠die Europäische Union drängen auf eine schnelle Klärung der künftigen US-Zölle.

Ein Sprecher der EU-Kommission sagte, die Handelsminister der sieben führenden Industrienationen (G7) würden das Thema noch am Montag erörtern. Ein Sprecher der Bundesregierung sagte in Berlin, Deutschland wolle eine gemeinsame Position der EU abstimmen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird nächste Woche in Washington erwartet. Die neuen US-Zölle sorgen bei Unternehmen und Investoren an der Börse für Verunsicherung.

EU-Handelskommissar Maros Sefcovic soll dem EU-Sprecher zufolge am G7-Handelsministertreffen teilnehmen. Die Brüsseler ‌Behörde wolle Klarheit über die jüngsten Entwicklungen haben. Ziel sei es, Stabilität und Vorhersehbarkeit zu erreichen. Die USA sind ebenso wie Deutschland Teil der G7-Gruppe.

Der Oberste Gerichtshof hatte am Freitag einen Großteil der Sonderzölle von US-Präsident Donald Trump für unrechtmäßig erklärt. Es geht um Zölle, die ⁠auf Basis eines Notstandsgesetzes ⁠erlassen wurden. Trump habe damit seine Befugnisse überschritten. Er habe keine klare Ermächtigung durch den Kongress vorweisen können. Auf Basis des Notstandsgesetzes wurden schätzungsweise mehr als 175 Milliarden Dollar eingenommen. Ob und wenn ja, wie diese Gelder nun zurückgezahlt werden, ist fraglich. Trump hatte nach dem Urteil einen neuen weltweiten Zoll von zunächst zehn, später 15 Prozent angekündigt.

Die US-Reise von Merz komme zu einem guten Zeitpunkt, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius in Berlin. Die Bundesregierung wolle zunächst die Details der neuen Zölle verstehen, auch die Rückwirkung auf bereits verhängte Zölle. Hier erwarte die Bundesregierung schnell eine Klärung. ‌Firmen auf beiden Seiten des Atlantiks bräuchten Planungssicherheit. "Deswegen brauchen wir Klarheit über die nächsten ‌Schritte der US-Regierung." Derzeit sei die Situation sehr volatil.

HANDELSABKOMMEN MIT USA NUN IN GEFAHR

Die EU hatte vergangenes Jahr ein für sie unvorteilhaftes Handelsabkommen mit den USA ausgehandelt, um noch höhere US-Zölle abzuwenden. Es ist allerdings noch nicht umgesetzt. Das EU-Parlament muss den Zollsenkungen für US-Lieferungen in die EU noch zustimmen. Die Bundesregierung dringe ⁠darauf, das US-Urteil sorgfältig zu prüfen, so Kornelius. Konsequenzen könnten erst gezogen werden, "wenn tatsächlich das Ausmaß konkret absehbar ist". Zur Umsetzung des Handelsabkommens sollen im ‌Europäischen Parlament am Dienstag Vorabstimmungen erfolgen. Kornelius sagte, es sei offen, ob ⁠dies nun so stattfinden werde.

Die EU brauche vor der Umsetzung des Handelsabkommens mehr Klarheit, zitierte die Nachrichtenagentur Bloomberg Zeljana Zovko, die Verhandlungsführerin in Handelsfragen der EVP-Fraktion, der größten im Europäischen Parlament. Die EU habe keine andere Wahl, als den Umsetzungsprozess zu verzögern. Trump selbst kritisierte am Montag erneut das Urteil. Er kündigte an, sich auf andere Zollinstrumente konzentrieren zu wollen. Details nannte er aber nicht.

Die ‌US-Zollbehörde CBP kündigte in einem Schreiben an Logistikunternehmen an, ab Dienstag werde die ⁠Erhebung der mit dem Notstandsgesetz IEEPA zusammenhängenden Abgaben gestoppt. Angaben ⁠zu möglichen Rückerstattungen für Importeure machte sie nicht.

CHINA FORDERT KURSWENDE DER USA

Der Präsident des deutschen Industrieverbands BDI, Peter Leibinger, sagte, die Vereinbarung der EU mit den USA vom August 2025 sei der Maßstab. Im Vergleich hierzu dürfe man nicht zurückfallen. Sollten Handelserleichterungen drin sein, sollte man die Chance nutzen. Trump hatte die Vereinbarung mit der Drohung horrender Zölle erzwungen. Die Europäische Kommission hatte die USA schon am Sonntag aufgefordert, sich an die Bedingungen des Handelsabkommens zu halten. "Ein Deal ist ein Deal." Dieser sieht für die meisten europäischen Exporte in die USA einen Zoll von 15 Prozent vor. Die EU hatte zugestimmt, Einfuhrzölle auf viele US-Waren ganz aufzuheben.

China kündigte eine umfassende Prüfung der Auswirkungen an. Die Regierung in Washington solle ihre einseitigen Zollmaßnahmen gegen Handelspartner aufheben, teilte das chinesische Handelsministerium am Montag mit. China werde die weitere Entwicklung genau beobachten und seine ⁠Interessen entschlossen schützen. Vom 31. März bis zum 2. April wird Trump zu einem mit Spannung erwarteten Treffen in China erwartet.

