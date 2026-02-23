AKTIE IM FOKUS: Johnson Matthey mit Kursrutsch - Honeywell drückt Preis

dpa-AFX · Uhr
Rüstung
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Johnson Matthey sind am Montag nach Einschnitten beim Verkaufspreis für eine Unternehmenssparte an den US-Konzern Honeywell abgetaucht. Laut Mitteilung konnte man sich bei dem Verkauf des Geschäftsbereichs Catalyst Technologies an die US-Amerikaner nun auf einen Unternehmenswert von rund 1,325 Milliarden britische Pfund (1,5 Mrd Euro) einigen - deutlich weniger als die im Mai 2025 vereinbarten 1,8 Milliarden Pfund. Dies ließ den Johnson-Matthey-Kurs in London zuletzt um 14 Prozent absacken auf 1980 Pence. Die Titel erreichten ein Tief seit Ende November.

Analyst Chris Counihan vom Investmenthaus Jefferies rechnete vor, die Preissenkung für den Enzym-Produzenten entspreche etwa 270 Pence je Aktie - ein Betrag, der aber durch steuerliche Effekte noch reduziert werden könnte. Tatsächlich sackte der Johnson-Kurs in London um zuletzt 324 Pence ab. Counihan bezeichnete das Ergebnis als "sicherlich nicht optimal", aber immer noch besser als vorherige Berichte vom Wochenende, wonach Honeywell eine Aufkündigung der Übernahme in Betracht gezogen habe./tih/mis

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Honeywell
Johnson Matthey

Das könnte dich auch interessieren

Pharma- und Agrarmittelkonzern
Bayer korrigiert weiter seine Rally - Kurs unter 21-Tage-Linie20. Feb. · dpa-AFX
Bayer korrigiert weiter seine Rally - Kurs unter 21-Tage-Linie
Bericht über Zehn-Milliarden-Vergleich
Bayer-Aktienkurs steigt deutlich17. Feb. · dpa-AFX
Bayer-Aktienkurs steigt deutlich
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 22.02.2026
Märkte im Spannungsfeld zwischen PCE-Schock und Zoll-Erleichterunggestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Marktbreite ist kein gutes Zeichen21. Feb. · onvista-Partners
Alle Premium-News