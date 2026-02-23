Aktien Europa Schluss: Trumps Zolltheater sorgt für Zurückhaltung unter Anlegern

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Montag verunsichert auf neue Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump reagiert und letztlich keine klare Richtung ausgebildet. Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Minus von 0,28 Prozent bei 6.113,92 Punkten. Außerhalb der Eurozone stieg der schweizerische SMI um 0,08 Prozent auf 13.871,06 Zähler. Der britische Leitindex FTSE 100 sank um 0,02 Prozent auf 10.684,74 Zähler.

Die erste Nervosität der Anleger legte sich zwar schnell, nachdem der Oberste Gerichtshof der USA dem Präsidenten Donald Trump am Freitag die rechtliche Grundlage für viele bisher verhängte Zölle entzogen hatte. Trump reagiere prompt mit der Ankündigung neuer Zölle für alle Länder.

Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets sprach nach Trumps erneutem Rundumschlag aber von einem perfekten Chaos: "Keiner weiß mehr wirklich, welche Zölle wie lange jetzt noch gelten oder ob man gar auf Rückzahlungen hoffen kann - allein die jetzt wieder herrschende Unsicherheit sorgt zunächst einmal für Nervosität und Verkäufe am Aktienmarkt."/edh/he