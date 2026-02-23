Aktivisten: USA beginnen Abzug von wichtigem Stützpunkt in Syrien

DAMASKUS (dpa-AFX) - Das US-Militär in Syrien hat nach Angaben von Aktivisten mit dem Abzug seiner Truppen von einem der größten Stützpunkte in Syrien begonnen. Am Morgen hätte ein Militärkonvoi bestehend aus mehr als hundert Fahrzeugen den Stützpunkt Kasrak in der nordöstlichen Provinz Hassaka in Richtung irakischer Grenze verlassen, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Es sei der zweite Konvoi dieser Art innerhalb weniger Tage.

Nach Angaben der in Großbritannien ansässigen Beobachtungsstelle sei bisher unklar, ob es sich um einen vollständigen oder teilweisen Abzug handle. Die zuständige Regionaldirektion des US-Militärs äußerte sich zunächst nicht.

Aus kurdischen Quellen hieß es, es gebe derzeit keine Pläne einer vollständigen Räumung. Die Anzahl der Truppen würde lediglich reduziert. Nach Angaben aus offiziellen Kreisen in Hassaka soll der Prozess nach etwa einem Monat abgeschlossen sein.

Der Stützpunkt galt lange als das logistische Hauptquartier und war der größte US-Standort in Syrien. Die USA führen in Syrien und im Irak eine internationale Koalition gegen die Terrormiliz Islamischer Staat an. Dabei waren sie mit den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) verbündet. Die SDF kontrollierte lange Zeit weite Teile im Nordosten Syriens. Im Zuge des Umbruchs will die Übergangsregierung alle Gebiete unter ihre Kontrolle bringen und wurde dabei zuletzt auch von den USA unterstützt./arj/DP/mis