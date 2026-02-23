ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 9,50 Euro - 'Underweight'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 9 auf 9,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Berichtssaison im europäischen Stahlsektor sei bislang mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen verlaufen, schrieb Tom Zhang in seiner am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Kommentare zum europäischen Protektionismus ließen darauf schließen, dass sich Vorteile davon eher im späteren Jahresverlauf zeigen. Für Thyssenkrupp begründete er eine höhere operative Gewinnschätzung vor allem mit der Wirkung der Strompreiskompensation im europäischen Stahlgeschäft. Er nähere sich damit dem oberen Ende der Konsensspanne, betonte er./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 20:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:00 / GMT

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Thyssenkrupp
Barclays
BARCLAYS ADR

Das könnte dich auch interessieren

Vermögensverwalter
DWS klettert dank Kaufempfehlung Richtung Rekordhoch19. Feb. · dpa-AFX
DWS klettert dank Kaufempfehlung Richtung Rekordhoch
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 22.02.2026
Märkte im Spannungsfeld zwischen PCE-Schock und Zoll-Erleichterunggestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Marktbreite ist kein gutes Zeichen21. Feb. · onvista-Partners
Alle Premium-News