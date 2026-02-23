ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Pernod Ricard auf 'Sell'
Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Pernod Ricard von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 75 auf 74 Euro gesenkt. Die Gründe dafür seien die überdurchschnittliche Kursentwicklung und die Unsicherheit für das Wachstum, schrieb Mitch Collett am Montag zu seiner Neubewertung für den Anisschnaps-Hersteller./ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:08 / CET
