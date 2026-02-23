ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Novo Nordisk auf 'Buy' - Ziel 400 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novo Nordisk nach der enttäuschenden REDEFINE-4-Studie mit Cagrisema zunächst mit einem Kursziel von 400 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Das Abnehmmittel Cagrisema habe im Vergleich mit dem Konkurrenzprodukt von Eli Lilly geringere Gewichtsverluste erzielt, schrieb James Quigley am Montag. Dies spreche für geringes Einsatzpotenzial von Cagrisema./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 10:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

