ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Novo Nordisk auf 'Hold' - Ziel 275 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk nach einem Misserfolg mit dem Abnehmmittel Cagrisema zunächst mit einem Kursziel von 275 Kronen auf "Hold" belassen. Den Dänen gelinge es weiterhin nicht, die Anlagestory zu "redefinieren", schrieb Michael Leuchten am Montag in Anspielung an den Studiennamen REDEFINE-4. Eigentlich sollte sie zeigen, dass Cagrisema dem Konkurrenzprodukt von Eli Lilly nicht unterlegen ist. Das Scheitern sorge für enorme Unsicherheit, die Marktchancen blieben unklar. Auch hinsichtlich des Mittels Amycretin mit einem anderen Ansatz werfe der Misserfolg Fragen auf./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 06:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 06:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben