ANALYSE-FLASH: RBC hebt Santander auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 12,25 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander von 8,50 auf 12,25 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Der Marktkonsens sei nach den jüngsten Resultaten und dem Kauf der US-Bank Webster etwas durcheinander geraten, schrieb Benjamin Toms am Sonntag in seiner Kaufempfehlung vor dem Investorentag Ende des Monats. Er berücksichtigt nun all dies auch in seinem Bewertungsmodell. Im europäischen Bankenvergleich seien die Spanier sehr attraktiv./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 17:39 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 00:45 / EST

Santander

