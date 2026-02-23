ANALYSE-FLASH: UBS belässt Danone auf 'Buy' - Ziel 95 Euro
dpa-AFX · Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Die zweite Phase der Konzernerneuerung sei gut gestartet, schrieb Guillaume Delmas am Montag. Er sieht gute Aussichten für überdurchschnittliche Dynamik und entsprechendes Ergebniswachstum./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 07:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
