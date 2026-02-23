ANALYSE-FLASH: UBS belässt Danone auf 'Buy' - Ziel 95 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Die zweite Phase der Konzernerneuerung sei gut gestartet, schrieb Guillaume Delmas am Montag. Er sieht gute Aussichten für überdurchschnittliche Dynamik und entsprechendes Ergebniswachstum./rob/ag/ajx

