Scheinwerferhersteller

Hella rechnet weiter mit schwierigen Bedingungen

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: ricochet64/Shutterstock.com

LIPPSTADT (dpa-AFX) - Der Scheinwerferhersteller Hella geht auch im neuen Jahr von schwierigen Bedingungen aus. Den Umsatz taxiert das zum französischen Zulieferer Forvia gehörende Unternehmen währungs- und portfoliobereinigt bei 7,4 bis 7,9 Milliarden Euro und damit unter dem Vorjahreswert, wie die Lippstädter am Montag mitteilten. Die operative Marge dürfte 5,4 bis 6,0 Prozent betragen und wird damit wohl ebenfalls schwächer ausfallen. Im vergangenen Jahr blieb der Erlös getragen von der Elektroniksparte insgesamt auf bereinigter Basis mit 8,0 Milliarden Euro stabil. Inklusive Währungseffekten ist das Geschäft allerdings um 2,1 Prozent geschrumpft. Die operative Marge legte um rund einen halben Prozentpunkt auf 6,0 Prozent zu. Der Auftragseingang habe bei rund 10 Milliarden Euro gelegen, hieß es weiter. Mehr als die Hälfte der Bestellungen kam dabei von außerhalb Europas./men/stk

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Hella
Faurecia

Das könnte dich auch interessieren

Deutschlands größter Rüstungskonzern
Rheinmetall darf Blohm+Voss und NVL übernehmen18. Feb. · dpa-AFX
Rheinmetall darf Blohm+Voss und NVL übernehmen
Anleger verkaufen ihre Aktien
Rüstungswerte wieder schwach angesichts neuer Verhandlungen17. Feb. · dpa-AFX
Rüstungswerte wieder schwach angesichts neuer Verhandlungen
Automobilindustrie
VW plant neues 60 Milliarden Euro Sparprogramm16. Feb. · dpa-AFX
VW plant neues 60 Milliarden Euro Sparprogramm
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 22.02.2026
Märkte im Spannungsfeld zwischen PCE-Schock und Zoll-Erleichterunggestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Marktbreite ist kein gutes Zeichen21. Feb. · onvista-Partners
Alle Premium-News