Belimo hat Wachstum im Jahr 2025 beschleunigt

Belimo hat seine langfristige Wachstumsstrategie auch 2025 vorangetrieben. In diesem Zusammenhang liegt das Unternehmen mit der Erweiterung seiner Standorte in der Schweiz und den USA im Plan und eröffnete 2025 sein CESIM® House in China. Darüber hinaus hat die RetroFIT+ Initiative von Belimo 2025 an Dynamik gewonnen, in deren Rahmen die Partner mehr Projektmöglichkeiten identifizieren und höhere Abschlussraten erreichen konnten. Ausserdem investierte Belimo weiterhin stark in Forschung und Entwicklung. So hat das Unternehmen im Jahr 2025 beispielsweise die ersten Produkte seiner ‘Neuen Digitalen Generation’ auf den Markt gebracht, die die Energieeffizienz verbessern und die Flexibilität im Bereich Customization erhöhen. In der Region Asien Pazifik konnte Belimo die Marktreichweite weiter ausbauen und regionale Kapazitäten stärken. Um den sich entwickelnden Markt der Rechenzentren zu bedienen, hat Belimo die globale Organisation für Rechenzentren erweitert und branchenspezifische Innovationen implementiert. All dies unterstreicht die starke Position von Belimo als Weltmarktführer bei Innovation, Kundenorientierung, Qualität und Lieferzeiten.

Belimo verzeichnete ein beschleunigtes Umsatzwachstum von 23.3% in lokalen Währungen (2024: +13.1%) und erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von CHF 1’121 Millionen. Diese starke Entwicklung unterstreicht die führende Marktposition von Belimo sowie die konsequente Umsetzung der Wachstumsstrategie. Belimo adressierte weiterhin erfolgreich die Megatrends Urbanisierung, Energieeffizienz und Digitalisierung. Trotz eines Rückgangs der weltweiten Ausgaben im Bereich der Zweckbauten beschleunigte sich das Wachstum sowohl im traditionellen HLK-Geschäft von Belimo als auch bei den Kühllösungen für Rechenzentren. Letztere machten knapp die Hälfte des Umsatzwachstums von Belimo im Jahr 2025 aus. Die starke Leistung wurde auch durch die RetroFIT+ Initiative des Unternehmens getragen, mit der Belimo im Bereich der Sanierungsprojekte zulegen konnte. Alle geografischen Regionen trugen zu diesem hervorragenden Ergebnis bei und verzeichneten ein beschleunigtes Wachstum in Lokalwährungen.

Das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg 2025 um 28.6% auf CHF 233 Millionen. Dies entspricht einer EBIT-Marge von 20.8%, die damit deutlich über den 19.2% des Vorjahres liegt. Trotz Wechselkursschwankungen und Zöllen konnte die Marge gesteigert werden, unterstützt durch operativen Hebel, Innovationskraft und einen vorteilhaften Produktmix. Die Auswirkungen der Zölle wurden aufgrund von Preiserhöhungen im zweiten Halbjahr 2025 sowie durch den Flow-Through in der Lieferkette abgeschwächt. Letzteres führt teilweise zu einer Verlagerung der Effekte in das erste Quartal 2026. Der Reingewinn stieg um 23.8% auf CHF 182 Millionen, angetrieben durch ein EBIT-Wachstum und teilweise ausgeglichen durch einen Währungseffekt.

Der operative Cashflow belief sich auf CHF 185 Millionen (2024: CHF 195 Millionen), was ein höheres Nettoumlaufvermögen infolge des starken Wachstums von Belimo im Jahr 2025 widerspiegelt. Der Free Cashflow (ohne Termingelder) belief sich auf CHF 99 Millionen (2024: CHF 133 Millionen), einschliesslich eines vorübergehend erhöhten Investitionsaufwands von CHF 87 Millionen (2024: CHF 63 Millionen) aufgrund der laufenden Kapazitätserweiterungsprojekte. Belimo erzielte 2025 eine starke Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) in Höhe von 36.3%.

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung 2026 eine Dividende von CHF 10.00 je Aktie vor. Dies berücksichtigt die Investitionen in das laufende Programm zur Kapazitätserweiterung für zukünftiges Wachstum.

Wie bereits im Vorjahr kommuniziert, wird sich Dr. Martin Zwyssig, Vizepräsident des Verwaltungsrats und Vorsitzender des Revisionsausschusses, an der Generalversammlung 2026 nach fünfzehn Jahren engagierter Tätigkeit nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Sein langjähriges Engagement und seine wertvollen Beiträge haben die Unternehmensführung und die strategische Entwicklung von Belimo mitgeprägt. Belimo dankt Dr. Zwyssig für seine wertvolle Mitarbeit und seine Unterstützung während all dieser Jahre. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, Ines Pöschel, bestehendes Mitglied des Verwaltungsrats, für die Wahl zur Vizepräsidentin des Verwaltungsrats vorzuschlagen. Es ist weiter vorgesehen, dass Tom Hallam, der an der letztjährigen Generalversammlung in den Verwaltungsrat gewählt wurde, den Vorsitz des Revisionsausschusses von Dr. Martin Zwyssig übernehmen wird.

Aus privaten Gründen wird sich Stefan Ranstrand an der kommenden Generalversammlung nicht zur Wiederwahl stellen. Mit seiner langjährigen Erfahrung als CEO und seiner aktiven Mitwirkung im Verwaltungsrat hat er massgeblich zum langfristigen Erfolg von Belimo beigetragen. Belimo dankt ihm für seinen engagierten Einsatz und seine wertvolle Unterstützung über all die Jahre hinweg.

Mit Blick auf die mittelfristige Nachfolgeplanung hat der Verwaltungsrat entschieden, Dr. Karina Rigby (1970, Amerikanische Staatsbürgerin, wohnhaft in Deutschland) anlässlich der Generalversammlung 2026 zur Wahl vorzuschlagen. Dr. Rigby schloss ihr Studium am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge, USA, mit einem Bachelor of Science und einer Promotion in Werkstoffingenieurwesen ab. Sie blickt auf mehr als 25 Jahre Führungserfahrung in globalen Industrieunternehmen zurück. Sie hatte leitende Positionen bei der Eaton Corporation und bei Siemens inne, wo sie sich konsequent für Wertschöpfung, operative Exzellenz und gross angelegte Geschäftstransformationen einsetzte. Mit ihrem umfangreichen Hintergrund als internationale Führungskraft und ergebnisorientierte strategische Leiterin hat Dr. Rigby Unternehmen in wachstumsstarken globalen Märkten erfolgreich geführt. Ihr tiefes Verständnis für die Region Amerika, die grösste Marktregion von Belimo, in Verbindung mit ihrer fundierten Expertise im Markt der Rechenzentren, macht sie zu einer wertvollen Ergänzung des Verwaltungsrates von Belimo.

Nettoumsatz nach Marktregion

in CHF 1’000 2025 2024 Netto- umsatz %2) Wachs- tum in CHF Wachstum in Lokal- währungen Netto- umsatz %2) Wachs- tum in CHF Wachstum in Lokal- währungen EMEA 429’409 38% 10.2% 12.0% 389’731 41% 3.7% 5.9% Amerika 544’027 49% 25.4% 31.8% 433’976 46% 16.1% 19.8% Asien Pazifik 147’377 13% 22.7% 28.9% 120’153 13% 10.2% 14.6% Insgesamt1) 1’120’813 100% 18.7% 23.3% 943’860 100% 9.9% 13.1%

1) Abweichungen in der Summe sind rundungsbedingt

2) in % des Gesamtnettoumsatzes

EMEA: Die Marktregion EMEA verzeichnete 2025 einen Umsatz von CHF 429 Millionen. Dies entspricht einem Umsatzwachstum von 12.0% in Lokalwährungen gegenüber dem Vorjahr. Unterstützend wirkte die Belebung im Erstausrüster-(OEM-)Segment, die zum Teil auf die Wiederauffüllung der Lagerbestände zurückzuführen war. Insbesondere die Brandschutz- und Entrauchungsanwendungen sowie die VAV-Anwendungen zeigten eine starke Leistung. Die Marktentwicklung verlief in den einzelnen Ländern unterschiedlich, wobei der Nichtwohnungsmarkt insgesamt eine Herausforderung blieb. Die Bereiche Sanierung und Instandhaltung blieben die stabilisierenden Faktoren der Branche und wuchsen trotz des wirtschaftlichen Gegenwinds stetig. Die gute Positionierung von Belimo und die RetroFIT+ Initiative ermöglichten starke Leistungen in allen Ländern. Bei den Endmärkten trugen Gesundheits-, Bildungs- und Gewerbegebäude erheblich zum Wachstum bei. Auch Rechenzentren trieben das Wachstum an, wenn auch in geringerem Masse als in Amerika und Asien Pazifik, im Einklang mit den globalen Investitionsmustern im Bereich Rechenzentren.

Amerika: Die Marktregion Amerika vermeldete 2025 einen Umsatz von CHF 544 Millionen. Dies entspricht einem hervorragenden Umsatzwachstum von 31.8% in Lokalwährungen, das durch ein insgesamt positives Marktumfeld unterstützt wurde. Das Wachstum war in den meisten Endmärkten und Regionen, in denen Belimo tätig ist, auf breiter Basis zu verzeichnen. Der Markt der Rechenzentren trug stark zum Umsatzwachstum in Amerika bei, angetrieben durch den Bau von Rechenzentren aufgrund der Nachfrage im Bereich KI. Führende Betreiber von Rechenzentren und Chip-Hersteller bevorzugen die fortschrittliche und differenzierte Regelventiltechnologie von Belimo für Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlanwendungen. Belimo gewann weiterhin Anteile in anderen Märkten, darunter Life Sciences/Pharma, Gesundheitswesen und Bildung. Dies wurde durch die Kundenorientierung, die Innovationsführerschaft, die hervorragenden Lieferzeiten und die Produktqualität von Belimo unterstützt. Zudem hat die 2021 gestartete RetroFIT+ Initiative von Belimo im Bereich der Sanierungen an Zugkraft gewonnen. Gebäudeeigentümer entscheiden sich zunehmend für die Technologie von Belimo, um ältere HLK-Systeme in Gebäuden nachzurüsten und so den Energieverbrauch zu senken und die Zuverlässigkeit der Systeme zu verbessern.

Asien Pazifik: Die Marktregion Asien Pazifik vermeldete 2025 einen Umsatz von CHF 147 Millionen. Dies entspricht einem Anstieg von 28.9% in Lokalwährungen, trotz eines insgesamt verhaltenen Neubaumarktes. Positiv entwickelten sich die Aktivitäten von Belimo in China und Indien. Einer der wichtigsten Faktoren war der Markt der Rechenzentren, der das Wachstum in der gesamten Region sowohl im Inlandsgeschäft als auch im Export weiter vorantrieb. Andere wachstumsstarke Märkte wie Halbleiter-, Batterie- und Elektronikfabriken trugen ebenfalls zum Wachstum von Belimo bei. Die Marktentwicklung für energieeffiziente Interventionen im Bestandsbau realisierte dank der RetroFIT+ Initiative erste Projekterfolge. Die Marktanteilsgewinne in allen Segmenten wurden zudem durch die konsequente Umsetzung von Belimo’s Strategie unterstützt, die Marktreichweite durch die Stärkung der Verkaufsorganisation sowie gezielte technische Seminare für unterschiedliche Zielgruppen im Vertriebskanal auszubauen.

Nettoumsatz nach Business Line

in CHF 1’000 2025 2024 Netto- umsatz %2) Wachs- tum in CHF Wachstum in Lokal- währungen Netto- umsatz %2) Wachs- tum in CHF Wachstum in Lokal- währungen Klappenantriebe 476’305 42% 10.3% 14.4% 431'666 46% 6.6% 9.7% Regelventile 591’416 53% 26.4% 31.3% 468'043 50% 12.1% 15.4% Sensoren und Zähler 53’092 5% 20.2% 25.1% 44'152 5% 20.9% 25.0% Insgesamt1) 1'120’813 100% 18.7% 23.3% 943'860 100% 9.9% 13.1%

1) Abweichungen in der Summe sind rundungsbedingt

2) in % des Gesamtnettoumsatzes

Das substanzielle Umsatzwachstum wurde durch kontinuierliche Innovationen in allen Business Lines von Belimo unterstützt. Die Business Line Regelventile erzielte eine Umsatzsteigerung von 31.3% in Lokalwährungen, unterstützt durch Belimo Energy ValvesTM und die anhaltende Umstellung von druckabhängigen auf höherwertige druckunabhängige Regelventile. Parallel dazu stiegen die Umsätze mit Klappenantrieben um 14.4% in Lokalwährungen, gestützt durch Anwendungen in den Bereichen Brandschutz und Entrauchung sowie variabler Volumenstrom (VAV). Die Business Line Sensoren und Zähler verzeichnete ein Wachstum von 25.1% in Lokalwährungen und gewann weiter an Dynamik, da Kunden zu Belimo wechselten, um ihre Lieferantenbasis für Feldgeräte zu konsolidieren und von den Vorteilen einer nahtlosen Integration innerhalb des gesamten Portfolios zu profitieren.

Ausblick: Für 2026 erwartet Belimo eine weiterhin solide Nachfrage nach Feldgeräten sowohl im Neubau als auch bei der Sanierung bestehender Gebäude. Das Umsatzwachstum in Lokalwährungen wird im mittleren Zehn-Prozent-Bereich erwartet. Dies liegt über den historischen jährlichen Wachstumsraten. Die EBIT-Marge von Belimo wird voraussichtlich über 20% liegen. Es wird erwartet, dass die Margen gegenüber dem Vorjahr durch Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden. Zudem wird davon ausgegangen, dass der operative Hebel und der Produktmix einen positiven Beitrag leisten werden.

In der Marktregion EMEA rechnet Belimo für 2026 mit einer leichten Markterholung und einem leichten Wachstum im Zweckbau. Die Marktbedingungen werden voraussichtlich weiterhin von Land zu Land unterschiedlich sein, wobei in Deutschland noch keine wesentliche Erholung antizipiert wird. Es wird erwartet, dass sich die Effekte durch die Wiederauffüllung von Lagerbeständen im Erstausrüster-(OEM-) Segment, die die Ergebnisse für 2025 gestützt haben, normalisieren werden. Vor diesem Hintergrund wird sich Belimo weiterhin auf die RetroFIT+ Initiative konzentrieren, um das erhebliche Energieeffizienzpotenzial in EMEA zu erschliessen.

In der Marktregion Amerika wird erwartet, dass die Fortschritte durch die RetroFIT+ Initiative weiterhin zu Marktanteilsgewinnen in den traditionellen HLK-Branchen von Belimo führen werden. Darüber hinaus dürfte der Verkauf von Produkten für Rechenzentren von der Ausweitung der installierten Rechenzentrumskapazitäten und dem zunehmenden Anteil neuer Kapazitäten profitieren, die mit Flüssigkeitskühltechnologien ausgestattet sind. Belimo arbeitet weiterhin eng mit führenden Rechenzentrumsbetreibern und Chip-Herstellern zusammen, um die nächste Generation von Chips, Servern und Kühlungsinfrastrukturen zu entwickeln. Um eine nachhaltige Dynamik in der Region zu unterstützen, wird Belimo die Aktivitäten in Amerika weiter ausbauen. Das Unternehmen wird den Hauptsitz in Danbury (Connecticut) weiter stärken und die Präsenz an einem weiteren Standort in Connecticut sowie in Sparks (Nevada) vergrössern und gleichzeitig die Produktionsaktivitäten in der gesamten Region erhöhen.

In der Marktregion Asien Pazifik wird Belimo sich weiterhin auf wachstumsstarke Märkte wie Rechenzentren und Elektronikfabriken konzentrieren, während sie ihre regionale Präsenz ausbauen und neue RetroFIT+ Möglichkeiten erschliessen wird. Belimo wird sich in der gesamten Region weiterhin aktiv für die Entwicklung des Marktes einsetzen und Lösungen fördern, die Designstandards erhöhen und die Energieeffizienz in Gebäuden verbessern.

Die Gruppe hält an ihrer langfristigen Wachstumsstrategie fest und wird weiterhin in strategische Initiativen und den Ausbau der Kapazitäten investieren. Infolgedessen wird erwartet, dass die Investitionsausgaben im Jahr 2026 auf einem hohen Niveau bleiben werden.

Kennzahlen des Geschäftsjahres 2025 der Belimo-Gruppe

in CHF 1’000 (sofern nicht anders angegeben) 2025 2024 Change Nettoumsatz 1'120’813 943’860 +18.7% Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen, Amortisationen (EBITDA) in % vom Nettoumsatz 271’215

24.2% 217’583

23.1% +24.6% Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

in % vom Nettoumsatz 232’851

20.8% 181’126

19.2% +28.6%

Reingewinn

in % vom Nettoumsatz 181’625

16.2% 146’722

15.5% +23.8%

Geldwirksame Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen 86’836 63’054 +37.7% Cashflow aus Geschäftstätigkeit

in % vom Nettoumsatz 184’857

16.5% 194’780

20.6% -5.1%

Free Cashflow (ohne Termineinlagen)

in % vom Nettoumsatz 98’526

8.8% 132’827

14.1% -25.8%

Eigenkapitalrendite (ROE) 30.2% 26.4% Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) 36.3% 31.3% Reingewinn je Aktie, in CHF 14.77 11.94 +23.7% Dividende je Aktie, in CHF 10.001) 9.50 +5.3% Anzahl Mitarbeitende per 31. Dezember (Vollzeitäquivalente) 2’704 2’361 +14.5%

1) Antrag an die Generalversammlung vom 23. März 2026.

Die Belimo-Gruppe ist Weltmarktführer in Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Feldgeräten zur energieeffizienten Regelung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler bilden dabei das Kerngeschäft. Die Gruppe wies 2025 einen Umsatz von CHF 1’121 Millionen aus und zählte mehr als 2'800 Mitarbeitende. Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter www.belimo.com abrufbar. Die Aktien der BELIMO Holding AG werden seit 1995 an der SIX Swiss Exchange gehandelt (BEAN).

Link zum Geschäftsbericht: Financial Reports | Belimo

