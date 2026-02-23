Covestro-Chef Steilemann kündigt Abschied nach Adnoc-Übernahme an
Frankfurt, 23. Feb (Reuters) - Der Kunststoffkonzern Covestro muss sich einen neuen Vorstandschef suchen.
Markus Steilemann werde nach Ablauf seiner bis zum 31. Mai 2028 laufenden Amtszeit nicht für eine weitere zur Verfügung stehen, teilte das Leverkusener Unternehmen am Montag mit. Der Aufsichtsrat werde rechtzeitig einen geordneten Nachfolgeprozess einleiten. Steilemann werde einen reibungslosen Übergang sicherstellen. Der 55-Jährige ist seit 2018 Covestro-Vorstandschef und auch Präsident des Verbands der Chemischen Industrie.
Steilemann ist der zweite Topmanager, der den Konzern nach der besiegelten Übernahme durch den Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi verlässt. Bereits im Dezember hatte Finanzvorstand Christian Baier angekündigt, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Die milliardenschwere Übernahme der ehemaligen Bayer-Kunststofftochter durch Adnoc war kurz zuvor abgeschlossen worden. Für Adnoc war es der bisher größte Zukauf und eine der größten Übernahmen eines EU-Unternehmens durch einen Golfstaat.
(Bericht von Patricia Weiß, redigiert von Thomas Seythal)