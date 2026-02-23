Covestro-Chef Steilemann kündigt Abschied nach Adnoc-Übernahme an

Frankfurt, ⁠23. Feb (Reuters) - Der Kunststoffkonzern Covestro muss sich einen neuen Vorstandschef suchen.

Markus Steilemann werde nach Ablauf seiner bis ‌zum 31. Mai 2028 laufenden Amtszeit nicht für eine weitere zur ⁠Verfügung ⁠stehen, teilte das Leverkusener Unternehmen am Montag mit. Der Aufsichtsrat werde rechtzeitig einen geordneten Nachfolgeprozess einleiten. Steilemann werde einen reibungslosen ‌Übergang sicherstellen. Der 55-Jährige ‌ist seit 2018 Covestro-Vorstandschef und auch Präsident des Verbands der Chemischen ⁠Industrie.

Steilemann ist der zweite Topmanager, der ‌den Konzern nach ⁠der besiegelten Übernahme durch den Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi verlässt. Bereits im Dezember hatte ‌Finanzvorstand ⁠Christian Baier angekündigt, seinen ⁠Vertrag nicht zu verlängern. Die milliardenschwere Übernahme der ehemaligen Bayer-Kunststofftochter durch Adnoc war kurz zuvor abgeschlossen worden. Für Adnoc war es der bisher größte Zukauf und eine der größten Übernahmen ⁠eines EU-Unternehmens durch einen Golfstaat.

