US-Zollchaos bremst Dax aus

Frankfurt, ⁠23. Feb (Reuters) - Die Unsicherheit nach dem Zoll-Urteil in den USA verdirbt Dax-Anlegern zum Wochenstart die Kauflaune.

Der deutsche Leitindex gab zur ‌Eröffnung am Montag um 0,6 Prozent auf 25.118 Punkte nach. Am Freitag ⁠hatte die ⁠Entscheidung des Obersten US-Gerichtshofs gegen die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle die Aktienmärkte zunächst angeschoben. "Durch die weiteren Zollankündigungen des US-Präsidenten ist die ‌Anfangseuphorie über das Urteil ‌bereits wieder verflogen", konstatierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst beim Broker CMC Markets.

Börsianer trieb vor allem ⁠die Frage um, wie es mit ‌den verhandelten Handelsabkommen zwischen ⁠der EU und den USA weitergehen wird. Nachdem der Supreme Court Trumps bisheriges, auf einem Notstandsgesetz ‌basierendes Zollprogramm für ⁠verfassungswidrig erklärt hatte, verhängte ⁠Trump noch am Freitag vorübergehende Zölle in Höhe von zunächst zehn Prozent und hob den Satz am Samstag auf 15 Prozent an.

