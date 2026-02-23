US-Zollchaos bremst Dax aus

Frankfurt, ⁠23. Feb (Reuters) - Die Unsicherheit nach dem Zoll-Urteil in den USA verdirbt Dax-Anlegern zum Wochenstart die Kauflaune.

Der deutsche Leitindex gab zur ‌Eröffnung am Montag um 0,6 Prozent auf 25.118 Punkte nach. Am Freitag ⁠hatte die ⁠Entscheidung des Obersten US-Gerichtshofs gegen die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle die Aktienmärkte zunächst angeschoben. "Durch die weiteren Zollankündigungen des US-Präsidenten ist die ‌Anfangseuphorie über das Urteil ‌bereits wieder verflogen", konstatierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst beim Broker CMC Markets.

Börsianer trieb vor allem ⁠die Frage um, wie es mit ‌den verhandelten Handelsabkommen zwischen ⁠der EU und den USA weitergehen wird. Nachdem der Supreme Court Trumps bisheriges, auf einem Notstandsgesetz ‌basierendes Zollprogramm für ⁠verfassungswidrig erklärt hatte, verhängte ⁠Trump noch am Freitag vorübergehende Zölle in Höhe von zunächst zehn Prozent und hob den Satz am Samstag auf 15 Prozent an.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

