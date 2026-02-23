DAX tiefer – Zollfragen bremsen den Wochenauftakt

Zum Wochenauftakt zeigen sich die wichtigsten Aktienmärkte überwiegend schwächer. Der DAX startet mit leichten Abgaben in den Handel, auch der Euro Stoxx 50 gibt nach. In den USA notieren Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 ebenfalls moderat im Minus.

Makroökonomischer Überblick Im Fokus des Tages steht der ifo-Geschäftsklimaindex für Februar, der am Vormittag veröffentlicht wird. Ökonomen rechnen mit einer leichten Aufhellung der Stimmung in der deutschen Wirtschaft, nachdem zuletzt mehrere Konjunkturindikatoren vorsichtige Stabilisierungssignale gesendet hatten. Der Index gilt als wichtiger Frühindikator für Investitionen und Beschäftigung und dürfte die Richtung für den DAX im weiteren Tagesverlauf mitbestimmen. Darüber hinaus bleibt die US-Handelspolitik das beherrschende Thema. Nach dem Gerichtsurteil gegen Trumps Notstands-Zölle hat der Präsident kurzfristig neue Importabgaben auf Basis des Handelsgesetzes von 1974 verhängt. Die offenen Fragen rund um mögliche Abkommen zwischen den USA und der EU halten die Märkte in Wartestellung.

Meistgehandelte Aktien im Überblick Airbus zeigt sich unter Druck. Hintergrund sind angepasste Gewinnerwartungen für die kommenden Jahre und anhaltende Skepsis mit Blick auf den Produktionshochlauf. Nach den jüngst veröffentlichten Jahreszahlen rücken nun vor allem die Auslieferungsziele für 2026 in den Fokus, was für erhöhte Umsätze im Handel sorgt. Adidas tendiert fester. Der Sportartikelhersteller profitiert von der Einschätzung, dass Produktionsstandorte in Südostasien von der neuen US-Zollstruktur weniger stark belastet werden könnten als andere Regionen. Diese Perspektive sorgt für Kaufinteresse, nachdem der Titel zuletzt hinter dem Gesamtmarkt zurückgeblieben war.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Silber Bull UN4VNQ 8,34 76,998573 USD 8,97 Open End Silber Bull UN4TVV 12,11 72,510977 USD 6,14 Open End Silber Bull UN4BYC 13,11 71,108852 USD 5,57 Open End MDAX ® Bear UG50C5 7,22 24646,111943 Punkte 4,44 Open End DAX® Bear UG2ME4 3,55 25489,645853 Punkte 70,17 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.02.2026; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Tui AG Call UG89B8 0,97 9,00 EUR 4,11 16.12.2026 Deutsche Telekom AG Call UG7GRT 4,85 30,00 EUR 4,06 16.06.2027 Bayer AG Call UG48MK 4,06 40,00 EUR 8,03 18.03.2026 Vonovia SE Call UG9ZDJ 1,16 30,00 EUR 7,56 16.09.2026 DAX® Call UG9YYV 15,90 25700,00 Punkte 8,44 18.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.02.2026; 10:15 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Long UG6JZK 1,16 24007,765866 Punkte 20 Open End Airbus Group SE Long UN4W7D 8,23 172,536 EUR 15 Open End Rheinmetall AG Long UG46FK 4,66 1160,831196 EUR 3 Open End Amazon Inc. Long HD2RW4 6,23 140,184778 USD 3 Open End OMV AG Long UG3UNP 19,97 36,523904 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.02.2026; 10:20 Uhr;

