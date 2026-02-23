DAX® - Was uns die Vogelperspektive lehrt!
HSBC · Uhr
Was uns die Vogelperspektive lehrt!
In den nächsten Wochen wollen wir mit einigen neuen Grafiken experimentieren. Den Anfang macht heute die Entwicklung des DAX® im bisherigen Jahresverlauf. Vereinfacht ausgedrückt, präsentieren wir die Jahreskerze der deutschen Standardwerte – allerdings in einer etwas anderen Darstellungsform. Obwohl das Aktienbarometer in den letzten Wochen unter dem Strich seitwärts pendelte, stimmt die grundsätzliche Tendenz des Jahres 2026. So notiert der DAX® deutlich über dem Eröffnungskurs des Jahres von 24.499 Punkten. Gleiches gilt auch für die Glättungslinien der letzten 50 bzw. 200 Tage (akt. bei 24.731 bzw. 24.143 Punkten). Beide gleitende Durchschnitte haben wir im nebenstehenden Chart eingezeichnet. Letztlich sind das alles Merkmale eines weiterhin intakten Aufwärtstrends, zumal sich die deutschen „blue chips“ nur 250 Punkte oder knapp 1 % unterhalb des bisherigen Allzeithochs (25.508 Punkte) befinden. Dabei schlagen 53 % aller DAX®-Mitglieder die Performance des Mutterindex von 3,1 %. Die gleichgewichtete Wertentwicklung der 40 DAX®-Titel fällt mit 4,2 % sogar noch etwas besser aus. Lasst es uns wissen, wenn Ihr zukünftig solche Auswertungen öfter sehen möchtet.
DAX® (Annually)
Quelle: LSEG, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
