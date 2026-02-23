Dax Chartanalyse 23.02.2026

Der Dax ist anfällig für einen größeren Rücksetzer

onvista · Uhr
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand25.25025.500
Dax-Unterstützung24.99924.600

Dax-Rückblick:

Das Fazit der jüngsten Betrachtung ("Dax erholt sich nach Vortagesverlusten") zum Dax vom vergangenen Freitag lautete wie folgt:

“Die aktuelle Aufwärtsbewegung verläuft wenig dynamisch innerhalb einer Keilformation im Stundenchart. Sollte die Formation auf der Unterseite aufgelöst werden, droht erneut eine größere Verkaufswelle im deutschen Leitindex. Dies ist allerdings vor dem Wochenende eher unwahrscheinlich. So lange die 25.000er Marke nicht nachhaltig unterboten wird, bleibt der Weg des geringsten Widerstands kurzfristig vorerst weiter aufwärts Richtung 25.200/300 Punkte. Am Nachmittag werden um 14:30 Uhr mit dem PCE-Preisindex wichtige Inflationsdaten aus den USA veröffentlicht. Bewegung ist also vorprogrammiert am Nachmittag.“

Der Dax ging am Freitag den "Weg des geringsten Widerstands" und kletterte zeitweise bis auf 25.300 Punkte, konnte dieses Niveau allerdings nicht halten. Zum Wochenstart notiert der Index schon wieder gut 200 Punkte tiefer.

Dax-Ausblick: 

Die Bewegung der vergangenen drei Wochen innerhalb einer Keilformation im Stundenchart trägt einen übergeordnet abwärtsgerichteten Charakter. So lange der - nun als Widerstand fungierende - Bereich um 25.300 Punkte nicht per Stundenschluss zurückerobert werden kann, muss jederzeit mit dem Beginn einer größeren Verkaufswelle zurück Richtung 24.800 Punkte und tiefer gerechnet werden.

Die Käuferseite ist hier somit vorerst zu meiden - das Rückschlagspotenzial ist aktuell größere als die Aufwärtschancen im deutschen Leitindex.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU0DQ3) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 23.02.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.615,71 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU62PV) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 23.02.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.636,00 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

