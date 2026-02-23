Deutschlands Wirtschaft mit Belebungssignalen: Ifo-Geschäftsklima verbessert

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Februar stärker als erwartet verbessert. Das Ifo-Geschäftsklima stieg um 1,0 Punkte auf 88,6 Punkten, wie das Münchner Forschungsinstitut am Montag in München mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg auf 88,3 Punkte gerechnet.

Die Unternehmen haben sich zufriedener mit ihren aktuellen Geschäften gezeigt. Auch die Erwartungen verbesserten sich. "Die deutsche Wirtschaft zeigt erste Signale einer Belebung", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis der Umfrage.

Das Ifo-Institut befragt monatlich 9.000 Unternehmen./jsl/la/mis

Das könnte dich auch interessieren

EU prüft Folgen
Trumps Zoll-Niederlage und neue Zöllegestern, 15:20 Uhr · dpa-AFX
Trumps Zoll-Niederlage und neue Zölle
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 22.02.2026
Märkte im Spannungsfeld zwischen PCE-Schock und Zoll-Erleichterunggestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Marktbreite ist kein gutes Zeichen21. Feb. · onvista-Partners
Alle Premium-News