dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 23.02.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Novo Nordisk enttäuscht mit Studie zu Abnehmmittel - Aktie sackt ab

BAGSVARD - Die schlechten Nachrichten für den Pharmakonzern Novo Nordisk reißen nicht ab: Mit ihrem Abnehmmittel Cagrisema schnitten die Dänen in einer Phase-3-Studie schlechter ab als erhofft. Cagrisema habe zwar eine 23-prozentige Gewichtsreduktion nach einer 84-wöchigen Behandlung gezeigt, teilte der Konzern am Montag mit. Allerdings sei der primäre Studienendpunkt verfehlt worden. Diese Studie hätte zeigen sollen, dass das Mittel dem Produkt Zepbound von der US-Konkurrentin Eli Lilly in puncto Gewichtsverlust nicht unterlegen ist. Der Aktienkurs von Novo Nordisk geriet auf die Nachricht hin deutlich unter Druck.

US-Konzern Merck & Co will Pharmasparte aufspalten

RAHWAY - Der US-Konzern Merck & Co spaltet seine Pharmasparte auf. Künftig soll das Geschäft mit Krebsmedikamenten als eigener Bereich geführt werden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die zweite neue Sparte soll Produkte außerhalb des Onkologie-Bereichs vereinen, darunter den HPV-Impfstoff "Gardasil", das Diabetesmedikament "Januvia" und neuere Produkte wie das Lungenkrankheitsmedikament "Winrevair".

ROUNDUP: Enel erhöht Investitionspläne in Erneuerbare - Aktie zieht an

ROM - Der italienische Energieversorger Enel will sein Portfolio an Erneuerbarer Energieerzeugung durch höhere Investitionen ausbauen. Von 2026 bis 2028 sollen rund 20 Milliarden Euro in das Geschäft mit Erneuerbaren fließen, teilte das Unternehmen am Montag in Rom auf einem Kapitalmarkttag mit. Insgesamt will Enel in dem Zeitraum 53 Milliarden Euro in die Hand nehmen, unter anderem auch für den Netzausbau und Batteriespeicher. Zum Vergleich: Für 2025 bis 2027 standen bislang insgesamt 43 Milliarden Euro im Plan. Auch die Gewinnbeteiligung der Aktionäre soll steigen. Die Aktie legte zu.

ROUNDUP: Autozulieferer Hella rechnet weiter mit schwierigen Bedingungen

LIPPSTADT - Der Scheinwerferhersteller Hella geht auch im neuen Jahr von schwierigen Bedingungen aus. Bei Umsatz und operativer Marge erwartet der MDax-Konzern nur im Bestfall das Niveau des Vorjahres, wie sie am Montag in Lippstadt mitteilten. Da lief es im Tagesgeschäft stabil, allerdings bremste der starke Euro die Umsatzentwicklung. Bei der Marge kam der Sparkurs der Westfalen zum Tragen. Die Hella-Aktie bewegte sich kaum, das Papier der Konzernmutter Forvia allerdings stand unter Druck. Bei den Franzosen steht am Dienstag ein Kapitalmarkttag nebst den eigenen Jahreszahlen an.

Schwieriger Büromarkt: Hamborner Reit konzentriert sich auf Handelsimmobilien

DUISBURG - Neue Arbeitsmodelle, Demografie und Digitalisierung: Der Büromarkt in Deutschland unterliegt deutlichen strukturellen Veränderungen. Der bisher darauf spezialisierte Immobilienkonzern Hamborner Reit will sich daher neu aufstellen. Mittelfristiges Ziel sei es, den Büroanteil am Gesamtportfoliovolumen auf 10 bis 20 Prozent zu senken, teilte das Unternehmen am Montag in Duisburg mit. Die Gesellschaft werde ihren Fokus auf Einzelhandelsimmobilien im Bereich der Nahversorgung sowie Baumärkte ausrichten, hieß es. Dieser Markt zeichne sich durch vergleichsweise hohe Stabilität und attraktive Zukunftsaussichten aus. Die Aktie verlor nach den Nachrichten zwischenzeitlich rund 6 Prozent.

ROUNDUP: Nach arabischer Übernahme: Covestro-Chef kündigt Abschied an

LEVERKUSEN - Nach der Übernahme durch ein arabisches Staatsunternehmen kündigt sich beim Spezialchemie-Hersteller Covestro ein Chefwechsel an. Das Unternehmen teilte in Leverkusen mit, dass der Vorstandsvorsitzende Markus Steilemann seinen bis Ende Mai 2028 laufenden Vertrag nicht verlängern werde. Ein Grund wurde nicht genannt. Der Aufsichtsrat werde rechtzeitig einen geordneten Nachfolgeprozess einleiten, und Steilemann werde einen reibungslosen Übergang sicherstellen, hieß es.

