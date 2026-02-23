EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: Kursaussetzung
EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
fox e-mobility AG: Kursaussetzung
23.02.2026 / 17:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat heute entschieden, den Kurs der Aktien der fox e-mobility AG (ISIN:DE000A40ZV71) auszusetzen, da der testierteJahresfinanzbericht samt Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 nicht innerhalb der Frist bzw. Nachfrist entsprechend den Börsenregeln für den Freiverkehr veröffentlicht wurde. Entsprechend wurde auch der Kurs an der Börse Hamburg ausgesetzt.
Der Vorstand der Gesellschaft wird die Aufhebung der Suspendierung beantragen, sobald der testierte Jahresfinanzbericht samt Lagebericht veröffentlicht ist.
Ende der Insiderinformation
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|fox e-mobility AG
|Königsallee 61
|40215 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.fox-em.com
|ISIN:
|DE000A40ZV71
|WKN:
|A40ZV7
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2280254
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2280254 23.02.2026 CET/CEST