EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: Kursaussetzung

23.02.2026
Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat heute entschieden, den Kurs der Aktien der fox e-mobility AG (ISIN:DE000A40ZV71) auszusetzen, da der testierteJahresfinanzbericht samt Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 nicht innerhalb der Frist bzw. Nachfrist entsprechend den Börsenregeln für den Freiverkehr veröffentlicht wurde. Entsprechend wurde auch der Kurs an der Börse Hamburg ausgesetzt.

Der Vorstand der Gesellschaft wird die Aufhebung der Suspendierung beantragen, sobald der testierte Jahresfinanzbericht samt Lagebericht veröffentlicht ist.

Sprache:Deutsch
Unternehmen:fox e-mobility AG
Königsallee 61
40215 Düsseldorf
Deutschland
Internet:www.fox-em.com
ISIN:DE000A40ZV71
WKN:A40ZV7
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Tradegate BSX
fox e-mobility

