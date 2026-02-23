EQS-Adhoc: R. Stahl AG übertrifft aufgrund temporärer Effekte 2025 die Prognose für das EBITDA vor Sondereinflüssen

EQS-Ad-hoc: R. Stahl AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr

R. Stahl AG übertrifft aufgrund temporärer Effekte 2025 die Prognose für das EBITDA vor Sondereinflüssen



23.02.2026 / 12:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

R.STAHL übertrifft aufgrund temporärer Effekte 2025 die Prognose für das EBITDA vor Sondereinflüssen

Waldenburg, 23.02.2026 – Nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen, erzielte R. STAHL im Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz von 313 Mio. € und ein EBITDA vor Sondereinflüssen von 34,4 Mio. €. Der Umsatz liegt damit leicht unter der im Juli 2025 angepassten Prognose von 320 Mio. € bis 330 Mio. €. Das EBITDA vor Sondereinflüssen übertrifft den ebenfalls im Juli angepassten Prognosekorridor von 25 Mio. € bis 30 Mio. € und liegt knapp unter dem Bereich der ersten, im April 2025 veröffentlichten Prognose (35 Mio. € bis 40 Mio. €). Das über den Erwartungen liegende EBIDTA vor Sondereinflüssen ist auf temporär positive Einmaleffekte sowie zum Jahresende hin kurzfristig erhöhten Umsatz, vor allem im Dezember 2025, zurückzuführen. Die außerordentlich positive Entwicklung des EBIDTA vor Sondereinflüssen im vierten Quartal 2025 kann nicht auf die kommenden Quartale fortgeschrieben werden und spiegelt nicht die aktuelle Unternehmensentwicklung von R. STAHL wider.

Bedingt durch das über den Erwartungen liegende Ergebnis hat die Eigenkapitalquote im Geschäftsjahr 2025 einen leichten Anstieg verzeichnet. Im Juli 2025 war das Unternehmen von einem leichten Rückgang ausgegangen.

Die ausführlichen vorläufigen Zahlen werden am 24. Februar 2026 veröffentlicht.

R. STAHL ist einer der weltweit führenden Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum erstreckt sich über die Portfoliosegmente Electrical, Automation sowie Lighting und wird abgerundet vom Querschnittsbereich Customer Solutions. Typische Anwender sind die chemische- und pharmazeutische Industrie, die Öl- & Gasindustrie – inklusive LNG-Anwendungen – sowie die Nahrungs- und Genussmittelbranche. Die meisten der R. STAHL Produkte sind zudem für den Einsatz mit Wasserstoff zugelassen. 2024 erwirtschafteten 1.743 Mitarbeiter weltweit einen Umsatz von 344 Mio. €. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A1PHBB5).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Information enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von R. STAHL beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass sich die Erwartungen auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem: Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführung von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch R. STAHL ist weder geplant noch übernimmt R. STAHL die Verpflichtung dafür.

Die Inhalte dieser Information sprechen alle Geschlechter gleichermaßen an. Lediglich aus Gründen der Lesbarkeit und ohne jede Diskriminierungsabsicht wird die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlechter einbezogen.

