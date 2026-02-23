EQS-Adhoc: RheinLand Holding AG: Ergebnisprognose 2026 und Dividendenvorschlag

RheinLand Holding AG: Ergebnisprognose 2026 und Dividendenvorschlag
RheinLand Holding AG: Ergebnisprognose 2026 und Dividendenvorschlag

23.02.2026
Das vorläufige Konzernergebnis vor Steuern für das Jahr 2025 beläuft sich auf 12,5 Mio. Euro. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand eine weiterhin positive Entwicklung und eine Ergebnisverbesserung, die der Höhe nach dem Trend der vergangenen beiden Geschäftsjahre folgt.

Aufgrund dieser Geschäfts- und Ergebnisentwicklung für das abgelaufene Geschäftsjahr und der guten Eigenmittelausstattung der Gesellschaft haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung am 12. Mai 2026 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,30 Euro und einen Bonus in Höhe von 0,20 Euro je Stückaktie vorzuschlagen.

