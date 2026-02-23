EQS-AFR: CO.DON AG i.l.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

CO.DON AG i.l.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

23.02.2026 / 12:40 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die CO.DON AG i.l. bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 24.02.2026

Ort:

https://www.codon-aktiengesellschaft.de/investoren/finanzberichte

co.don

