EQS-AFR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Deutsche Pfandbriefbank AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

23.02.2026 / 08:04 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Deutsche Pfandbriefbank AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 23.03.2026

Ort:

https://www.pfandbriefbank.com/investoren/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 23.03.2026

Ort:

https://www.pfandbriefbank.com/en/investors/financial-reports/

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Pfandbriefbank AG
Parkring 28
85748 Garching
Deutschland
Internet:http://www.pfandbriefbank.com
Deutsche Pfandbriefbank (pbb)

