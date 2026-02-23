EQS-AFR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Pfandbriefbank AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Deutsche Pfandbriefbank AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



23.02.2026 / 08:04 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Deutsche Pfandbriefbank AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 23.03.2026

Ort:

https://www.pfandbriefbank.com/investoren/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 23.03.2026

Ort:

https://www.pfandbriefbank.com/en/investors/financial-reports/

