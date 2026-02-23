EQS-AFR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Hiermit gibt die Deutsche Pfandbriefbank AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 23.03.2026
Ort:
https://www.pfandbriefbank.com/investoren/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 23.03.2026
Ort:
https://www.pfandbriefbank.com/en/investors/financial-reports/
