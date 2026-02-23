EQS-AFR: Deutsche Post AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Post AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Deutsche Post AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



23.02.2026 / 14:01 CET/CEST

Hiermit gibt die Deutsche Post AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.03.2026

Ort:

https://group.dhl.com/de/investoren/ir-download-center.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.03.2026

Ort:

https://group.dhl.com/en/investors/ir-download-center.html

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.03.2026

Ort:

https://group.dhl.com/de/investoren/ir-download-center.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.03.2026

Ort:

https://group.dhl.com/en/investors/ir-download-center.html

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026

Ort:

https://group.dhl.com/de/investoren/ir-download-center.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026

Ort:

https://group.dhl.com/en/investors/ir-download-center.html

