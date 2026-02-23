EQS-AFR: Deutsche Post AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Deutsche Post AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
23.02.2026 / 14:01 CET/CEST
Hiermit gibt die Deutsche Post AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.03.2026
Ort:
https://group.dhl.com/de/investoren/ir-download-center.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.03.2026
Ort:
https://group.dhl.com/en/investors/ir-download-center.html
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.03.2026
Ort:
https://group.dhl.com/de/investoren/ir-download-center.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.03.2026
Ort:
https://group.dhl.com/en/investors/ir-download-center.html
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026
Ort:
https://group.dhl.com/de/investoren/ir-download-center.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026
Ort:
https://group.dhl.com/en/investors/ir-download-center.html
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Post AG
|Charles-de-Gaulle-Straße 20
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.group.dhl.com
