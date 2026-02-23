EQS-AFR: IONOS Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: IONOS Group SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
IONOS Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

23.02.2026 / 10:31 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die IONOS Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/berichte.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.ionos-group.com/investor-relations/publications/reports.html

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/berichte.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.ionos-group.com/investor-relations/publications/reports.html

IONOS

