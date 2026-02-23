EQS-AFR: Uniper SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
23.02.2026 / 08:00 CET/CEST
Hiermit gibt die Uniper SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.03.2026
Ort:
https://www.uniper.energy/de/investoren/finanzberichte-und-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.03.2026
Ort:
https://www.uniper.energy/investors/reports-and-presentations
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Uniper SE
|Holzstraße 6
|40221 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.uniper.energy
