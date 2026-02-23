EQS-CMS: adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
23.02.2026 / 18:15 CET/CEST
Bekanntmachung gemäß Art.5 Abs.1 lit.b) und Abs.3 Verordnung (EU) Nr.596/2014 (MAR) i.V.m. Art.2 Abs.2 und Abs.3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr.2016/1052
Erwerb eigener Aktien – 3.Zwischenmeldung
Die adidas AG hat am 2. Februar 2026 durch eine Mitteilung gem. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn eines Aktienrückkaufs (der "Aktienrückkauf") bekannt gegeben.
Die Zahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen wie folgt:
|Rückkauftag
|Aggregiertes Volumen in Stück
|Handelsplatz
|Volumengewichteter Durchschnittskurs in EUR[1]
|16.02.2026
|46.792
|XETA
|154,6618
|16.02.2026
|24.797
|CEUX
|154,6790
|16.02.2026
|13.411
|TQEX
|154,6592
|17.02.2026
|31.381
|XETA
|154,8514
|17.02.2026
|18.083
|CEUX
|154,9315
|17.02.2026
|8.096
|TQEX
|154,9278
|18.02.2026
|37.250
|XETA
|155,4363
|18.02.2026
|20.219
|CEUX
|155,4598
|18.02.2026
|7.592
|TQEX
|155,4089
|19.02.2026
|38.716
|XETA
|156,1570
|19.02.2026
|19.228
|CEUX
|156,2602
|19.02.2026
|8.056
|TQEX
|156,1955
|20.02.2026
|30.396
|XETA
|156,6011
|20.02.2026
|12.227
|CEUX
|156,6545
|20.02.2026
|4.921
|TQEX
|156,5994
Die Gesamtzahl der bis zum 20. Februar 2026 im Rahmen des Aktienrückkaufs zurückerworbenen Aktien beträgt 1.637.247.
Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://www.adidas-group.com/de/investoren/aktie/aktienruckkauf abrufbar.
adidas AG
Der Vorstand
[1] Ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf vier Nachkommastellen.
2279720 23.02.2026 CET/CEST