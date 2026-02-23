EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

23.02.2026 / 12:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 16. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 23. Februar 2026 – Im Zeitraum vom 16. Februar 2026 bis einschließlich 20. Februar 2026 wurde eine Anzahl von 1.252.386 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

RückkauftagAggregiertes Volumen (Stück Aktien)Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR)Börsenplatz
16.02.202679.63750,5999XETA
16.02.202614.06850,5783TQEX
16.02.202649.96550,5729CEUX
16.02.20268.71650,5661AQEU
17.02.202620.24850,8265XETA
17.02.20264.08450,7904TQEX
17.02.202622.45650,8119CEUX
17.02.20263.21250,8364AQEU
18.02.2026272.37149,6374XETA
18.02.202630.58649,6001TQEX
18.02.2026159.85049,6151CEUX
18.02.202637.19349,5676AQEU
19.02.2026276.20648,8156XETA
19.02.202643.08848,7823TQEX
19.02.2026142.36348,8018CEUX
19.02.202638.34348,7764AQEU
20.02.202617.16648,9846XETA
20.02.20264.39248,9772TQEX
20.02.202626.37048,9748CEUX
20.02.20262.07249,0644AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 20. Februar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 13.346.903 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com

23.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet:www.basf.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2279990 23.02.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
BASF

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 22.02.2026
Märkte im Spannungsfeld zwischen PCE-Schock und Zoll-Erleichterunggestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Marktbreite ist kein gutes Zeichen21. Feb. · onvista-Partners
Alle Premium-News