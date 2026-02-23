EQS-CMS: CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: CANCOM SE / Rückkauf 2025 / 19. Zwischenmeldung
CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

23.02.2026 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Aktienrückkauf / 19. Zwischenmeldung – Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Die CANCOM SE hat im Zeitraum vom 16. Februar 2026 bis einschließlich 20. Februar 2026 insgesamt 111.089 eigene Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erworben, dessen Beginn am 22. September 2025 mit Ad hoc-Mitteilung vom 09. September 2025 und Bekanntmachung vom 18. September 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt wurde.

Die Aktien wurden wie folgt erworben:

DatumAggregiertes Volumen
(in Stück)		Volumengewichteter Durchschnittskurs im XETRA-Handel, kaufmännisch gerundet auf vier Nachkommastellen
(in Euro)
16.02.202620.12122,7942
17.02.202621.62923,0703
18.02.202622.67023,6713
19.02.202623.37623,9684
20.02.202623.29323,9968

Somit beläuft sich das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 22. September 2025 durch die CANCOM SE zurückgekauften eigenen Aktien auf 1.680.434 Stück.

Weitere Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://investoren.cancom.de/aktienrueckkauf-2025/ veröffentlicht.

Der Erwerb der eigenen Aktien erfolgte durch ein von der CANCOM SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).

München, 23. Februar 2026

CANCOM SE

Der Vorstand

23.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:CANCOM SE
Erika-Mann-Straße 69
80636 München
Deutschland
Internet:http://www.cancom.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

2279882 23.02.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Cancom

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Handelspolitik
Die fünf wichtigsten Antworten zu Trumps neuen Zöllenheute, 15:00 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 22.02.2026
Märkte im Spannungsfeld zwischen PCE-Schock und Zoll-Erleichterunggestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Marktbreite ist kein gutes Zeichen21. Feb. · onvista-Partners
Alle Premium-News