EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

23.02.2026 / 16:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 3.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 16. Februar 2026 bis einschließlich 20. Februar 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG insgesamt 156.000 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

DatumAnzahl der erworbenen Aktien% Anteil am GrundkapitalGewichteter Durchschnitts-preis (in EUR)Erworbenes Volumen           (in EUR)Handelsplatz
(MIC-Code)
16.02.20264.5110,00%75,1382338.948AQEU
16.02.20267.7560,01%75,1639582.971CEUX
16.02.20263.9120,00%75,1395293.946TQEX
16.02.202616.8210,01%75,17081.264.448XETA
17.02.20262.9110,00%75,6779220.298AQEU
17.02.20266.9860,00%75,8108529.614CEUX
17.02.20263.5240,00%75,8155267.174TQEX
17.02.202616.0790,01%75,79461.218.701XETA
18.02.20263.2700,00%74,1922242.608AQEU
18.02.20267.9740,01%74,2993592.463CEUX
18.02.20264.2730,00%74,2474317.259TQEX
18.02.202618.4830,01%74,30541.373.387XETA
19.02.20263.2100,00%75,0006240.752AQEU
19.02.20267.5870,01%75,0102569.102CEUX
19.02.20264.4580,00%75,0428334.541TQEX
19.02.202615.7450,01%75,01161.181.058XETA
20.02.20262.1620,00%75,4201163.058AQEU
20.02.20267.2660,01%75,3436547.447CEUX
20.02.20264.0420,00%75,3114304.409TQEX
20.02.202615.0300,01%75,32861.132.189XETA
Gesamt156.0000,11%75,092111.714.374 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 20. Februar 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf471.143Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 23. Februar 2026

Symrise AG

Der Vorstand

23.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet:www.symrise.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2280182 23.02.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Symrise

Das könnte dich auch interessieren

Deutscher Chemiekonzerne
Nach Übernahme: Covestro-Chef kündigt Abschied anheute, 13:07 Uhr · dpa-AFX
Nach Übernahme: Covestro-Chef kündigt Abschied an
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Handelspolitik
Die fünf wichtigsten Antworten zu Trumps neuen Zöllenheute, 15:00 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 22.02.2026
Märkte im Spannungsfeld zwischen PCE-Schock und Zoll-Erleichterunggestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Marktbreite ist kein gutes Zeichen21. Feb. · onvista-Partners
Alle Premium-News