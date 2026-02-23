EQS-CMS: Westwing Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Westwing Group SE / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 – 2. Zwischenmeldung
Westwing Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

23.02.2026 / 14:14 CET/CEST
Die Westwing Group SE hat im Zeitraum vom 16. Februar 2026 bis einschließlich 20. Februar 2026 insgesamt 23.887 Stückaktien der Westwing Group SE im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 5. Februar 2026 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 9. Februar 2026 mitgeteilt wurde.

Das Gesamtvolumen der im Zeitraum vom 16. Februar 2026 bis einschließlich 20. Februar 2026 täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

DatumAggregiertes VolumenGewichteter Durchschnittskurs (EUR)
16. Februar 20264.85016,8288
17. Februar 20264.55017,0013
18. Februar 20264.65016,8690
19. Februar 20264.83717,2239
20. Februar 20265.00017,0545
Summe 23.887  16,9967

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 9. Februar 2026 bis einschließlich 20. Februar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich damit auf 46.297 Stückaktien.

Der Erwerb der Stückaktien der Westwing Group SE erfolgte durch ein von der Westwing Group SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel).

Detaillierte Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter

https://ir.westwing.com/de/share/share-buy-back-2026

abrufbar.

München, 23. Februar 2026

Westwing Group SE

Der Vorstand

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Westwing Group SE
Moosacher Straße 88
80809 München
Deutschland
Internet:www.westwing.com
