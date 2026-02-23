EQS-DD: All for One Group SE: Knünz Invest Beteiligungs GmbH, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



23.02.2026 / 16:57 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Knünz Invest Beteiligungs GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Dr. Vorname: Rudolf Nachname(n): Knünz Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

All for One Group SE

b) LEI

529900GB6FMY3QJLBM61

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005110001

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 37,00 EUR 3.700,00 EUR 36,80 EUR 1.729,60 EUR 36,80 EUR 1.288,00 EUR 36,80 EUR 257,00 EUR 36,90 EUR 2.509,20 EUR 36,90 EUR 1.180,80 EUR 37,00 EUR 3.700,00 EUR 36,80 EUR 2.392,00 EUR 36,80 EUR 1.692,80 EUR 36,80 EUR 73,60 EUR 36,80 EUR 2.465,60 EUR 37,00 EUR 3.700,00 EUR 36,90 EUR 2.656,80 EUR 36,90 EUR 369,00 EUR 36,90 EUR 1.808,10 EUR 36,90 EUR 332,10 EUR 36,90 EUR 1.365,30 EUR 36,90 EUR 184,50 EUR 36,90 EUR 516,60 EUR 36,90 EUR 258,30 EUR 36,90 EUR 295,20 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 36,90 EUR 32.475,10 EUR

e) Datum des Geschäfts

18.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

