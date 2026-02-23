EQS-DD: SAF-HOLLAND SE: Alexander Geis, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



23.02.2026 / 14:22 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Alexander Nachname(n): Geis

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

SAF-HOLLAND SE

b) LEI

222100QJQLUJHWREL058

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000SAFH001

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 19,00 EUR 312.151,00 EUR 19,00 EUR 22.553,00 EUR 19,00 EUR 4.484,00 EUR 19,00 EUR 57.000,00 EUR 19,00 EUR 5.187,00 EUR 19,00 EUR 38.000,00 EUR 19,00 EUR 24.187,00 EUR 19,00 EUR 3.572,00 EUR 19,00 EUR 10.393,00 EUR 19,00 EUR 17.176,00 EUR 19,00 EUR 87.837,00 EUR 19,00 EUR 342,00 EUR 19,00 EUR 646,00 EUR 19,00 EUR 442.472,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 19,00 EUR 1.026.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

19.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

