EQS-DD: SAF-HOLLAND SE: Alexander Geis, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
23.02.2026 / 14:22 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Alexander
|Nachname(n):
|Geis
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|SAF-HOLLAND SE
b) LEI
|222100QJQLUJHWREL058
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000SAFH001
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|19,00 EUR
|312.151,00 EUR
|19,00 EUR
|22.553,00 EUR
|19,00 EUR
|4.484,00 EUR
|19,00 EUR
|57.000,00 EUR
|19,00 EUR
|5.187,00 EUR
|19,00 EUR
|38.000,00 EUR
|19,00 EUR
|24.187,00 EUR
|19,00 EUR
|3.572,00 EUR
|19,00 EUR
|10.393,00 EUR
|19,00 EUR
|17.176,00 EUR
|19,00 EUR
|87.837,00 EUR
|19,00 EUR
|342,00 EUR
|19,00 EUR
|646,00 EUR
|19,00 EUR
|442.472,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|19,00 EUR
|1.026.000,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|19.02.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SAF-HOLLAND SE
|Hauptstraße 26
|63856 Bessenbach
|Deutschland
|Internet:
|www.safholland.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
