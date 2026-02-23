EQS-DD: SAF-HOLLAND SE: Alexander Geis, Verkauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

23.02.2026 / 14:22 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Alexander
Nachname(n):Geis

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

SAF-HOLLAND SE

b) LEI

222100QJQLUJHWREL058 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000SAFH001

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
19,00 EUR312.151,00 EUR
19,00 EUR22.553,00 EUR
19,00 EUR4.484,00 EUR
19,00 EUR57.000,00 EUR
19,00 EUR5.187,00 EUR
19,00 EUR38.000,00 EUR
19,00 EUR24.187,00 EUR
19,00 EUR3.572,00 EUR
19,00 EUR10.393,00 EUR
19,00 EUR17.176,00 EUR
19,00 EUR87.837,00 EUR
19,00 EUR342,00 EUR
19,00 EUR646,00 EUR
19,00 EUR442.472,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
19,00 EUR1.026.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

19.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

23.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SAF-HOLLAND SE
Hauptstraße 26
63856 Bessenbach
Deutschland
Internet:www.safholland.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

103376 23.02.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SAF-HOLLAND

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Handelspolitik
Die fünf wichtigsten Antworten zu Trumps neuen Zöllenheute, 15:00 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 22.02.2026
Märkte im Spannungsfeld zwischen PCE-Schock und Zoll-Erleichterunggestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Marktbreite ist kein gutes Zeichen21. Feb. · onvista-Partners
Alle Premium-News