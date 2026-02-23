EQS-News: ESPG verlängert Mietvertrag mit Silicon Labs in Hallbergmoos um fünf Jahre

EQS-News: ESPG AG / Schlagwort(e): Immobilien

ESPG verlängert Mietvertrag mit Silicon Labs in Hallbergmoos um fünf Jahre



23.02.2026 / 11:47 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ESPG verlängert Mietvertrag mit Silicon Labs in Hallbergmoos um fünf Jahre



Köln, 23. Februar 2026 – Die European Science Park Group (ESPG), ein auf Wissenschaftsparks spezialisiertes Immobilienunternehmen, verlängert den Mietvertrag mit dem US-amerikanischen Halbleiterunternehmen Silicon Labs am Standort Halbergmoos um weitere fünf Jahre. Die Vereinbarung umfasst rund 400 Quadratmeter Mietfläche im Science Park AERO49.



Markus Drews, Vorstand der ESPG AG: „Die Vertragsverlängerung mit Silicon Labs bestätigt die hohe Qualität und Attraktivität unseres Science Park AERO49. Hallbergmoos bietet technologieorientierten Unternehmen ein Umfeld, das langfristige Planungssicherheit mit exzellenter Infrastruktur verbindet. Silicon Labs steht exemplarisch für die internationale, technologiegetriebene Mieterstruktur, für die dieser Standort entwickelt wurde.“



Der Science Park AERO49 umfasst eine Gesamtmietfläche von 15.273 Quadratmetern und ist auf die Anforderungen technologieorientierter Unternehmen ausgerichtet. Die unmittelbare Nähe zum Münchner Flughafen gewährleistet eine hervorragende internationale Anbindung. Ergänzt wird das Standortkonzept durch eine eigene Kantine sowie die direkte Lage an der O₂ SURFTOWN.



Silicon Labs zählt zu den führenden Innovatoren im Bereich energieeffizienter drahtloser Konnektivität und entwickelt Embedded-Technologien, die Geräte vernetzen und den Alltag verbessern. Das Unternehmen kombiniert modernste Technologie in hochintegrierten System-on-Chips (SoCs) und unterstützt Gerätehersteller mit Lösungen, Plattformen und Ökosystemen für fortschrittliche Edge-Connectivity-Anwendungen. Silicon Labs mit Hauptsitz in Austin, Texas, ist in mehr als 16 Ländern vertreten und ein etablierter Partner für intelligente Lösungen in den Bereichen Smart Home, Industrial IoT und Smart Cities.



Über ESPG

Die European Science Park Group (ESPG) ist ein auf Science Parks spezialisiertes Immobilienunternehmen. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau von Wissenschaftsparks, überwiegend geprägt von Mietern aus Zukunftsbranchen wie Biowissenschaften, grüne Technologien oder digitale Transformation, die von der Nähe zueinander und der direkten Nachbarschaft zu Universitäten, Kliniken oder Forschungsstandorten profitieren. Das Portfolio der ESPG umfasst bereits europaweit 16 Wissenschaftsparks mit einer Gesamtfläche von 126.000 Quadratmetern. Die Standorte sind in der Regel außerhalb der Metropolen angesiedelt, in Gebieten, die als Wissenschaftscluster gelten oder eine hohe Konzentration innovativer Unternehmen aufweisen.



Pressekontakt

Jan Hutterer

T +49 40 60 91 86 83

M +49 172 3462831

espg@kirchhoff.de

23.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: ESPG AG Kleingedankstraße 11a 50677 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)22180149800 Internet: https://espg.space ISIN: DE000A2NBY22 WKN: A2NBY2 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt EQS News ID: 2279968

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2279968 23.02.2026 CET/CEST