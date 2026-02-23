EQS-News: „FROM THE GROUND UP": BIRKENSTOCK UNTERSTREICHT KOMPETENZ IN GESCHLOSSENEN SCHUHEN MIT DEM LAUNCH DES HIGHWOOD MOC LACE LOW

EQS-News: BIRKENSTOCK Group / Schlagwort(e): Produkteinführung

„FROM THE GROUND UP": BIRKENSTOCK UNTERSTREICHT KOMPETENZ IN GESCHLOSSENEN SCHUHEN MIT DEM LAUNCH DES HIGHWOOD MOC LACE LOW



23.02.2026 / 15:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





LINZ AM RHEIN, Deutschland, 23. Februar 2026 /PRNewswire/ -- BIRKENSTOCK untermauert seine Expertise im Bereich der geschlossenen Schuhe und lanciert mit dem HIGHWOOD MOC LACE LOW eine kontemporäre Moc Toe Silhouette, die auf der funktionalen Idee des populären HIGHWOOD basiert. Der Launch wird von einer Kampagne unter der Headline „From the Ground Up" unterstützt, die konzeptionell auf den Purpose vom "Naturgewollten Gehen" einzahlt, das tief in der BIRKENSTOCK DNA verwurzelt ist. Die einzigartige, charakteristische Technologie des original BIRKENSTOCK Fußbetts, vor einem Jahrhundert patentiert, hat die Marke weltweit bekannt gemacht und verleiht ihr bis heute eine Ausnahmestellung. Mit wachsender Bedeutung transferiert BIRKENSTOCK seine orthopädische Expertise über Sandalen und Clogs hinaus auf das Universum und die Vielfalt geschlossener Schuhe, um nicht zuletzt die funktionale und genderneutrale Markenphilosophie stärker in den Vordergrund zu rücken.

BIRKENSTOCK Logo

UNIVERSELLER AUSDRUCK VON ZEITGEIST UND PURPOSE

Der HIGHWOOD MOC LACE LOW trägt das DEEP BLUE FOOTBED in sich, das aus vier Lagen konzipiert ist, die für eine gleichmäßige Gewichtsversteilung sorgen, Belastungen reduzieren, den Fuß stabilisieren und seine natürliche Abrollbewegung unterstützen. Eine atmungsaktive Decksohle sorgt für optimale Luftzirkulation.

Funktionalität ist von jeher das prägende Element des BIRKENSTOCK Designs. Doch auch die kontemporäre Ästhetik, die in ihrer Formensprache und handwerklichen Details wie den charakteristischen, sichtbaren Nähten von einem Mokassin inspiriert ist, trägt zur Anziehungskraft des HIGHWOOD MOC LACE LOW bei.

Der neue Moc Toe besteht aus hochwertigem Veloursleder oder genarbtem Leder, beide nehmen mit der Zeit eine wunderschöne Patina an. Die elegante, ausbalancierte Formensprache macht dieses Modell zu einer flexiblen Wahl für unterschiedlichste Stile und Anlässe und das ganze Jahr über zu einem verlässlichen Begleiter. Dieser Maxime entspricht auch die robuste, besonders griffige Laufsohle: Sie ist flexibel und langlebig und sorgt für feste Bodenhaftung auf jedem Terrain.

Zum Sommer 2026 präsentiert sich der HIGHWOOD MOC LACE LOW aus Veloursleder in vier saisonalen Farbtönen: Carafe, Gray Taupe, New Navy und Pink Clay. Die Version aus genarbtem Leder ist in klassischem Chocolate und Black erhältlich.

KAMPAGNE: „FROM THE GROUND UP"

Die SS26-Kampagne „From the Ground Up" erzählt die Geschichte des HIGHWOOD MOC LACE LOW als Synonym für Fortschritt, der auf klaren Werten beruht. Zum Leben erweckt wird sie durch intime Porträts der beiden Protagonisten, die ihr Leben von Grund aufgebaut und dabei ihren eigenen Rhythmus, Stil und ihre Persönlichkeit gefunden haben. Durch ihre Linse wird der HIGHWOOD MOC LACE LOW mehr als nur ein Schuh – er wird zur Grundlage für Bewegung, sowohl buchstäblich als auch symbolisch. Geerdet in Tradition und Handwerkskunst avanciert er zum harmonischen Begleiter im Tempo des modernen Lebens. Strapazierfähig und zugleich unaufdringlich, folgt seine Form der Funktion und bietet ein Tragegefühl, das bleibt, sowie ein Design, das weit über die Saison hinaus lebt. Eine beständige Instanz im konstanten Wandel.

SCHUHMACHERTRADITION SEIT 1774

Die Schuhmachertradition der Familie Birkenstock lässt sich bis auf das Jahr 1774 zurückverfolgen und fußt in geschlossenen Schuhen und tiefem orthopädischem Wissen. Eine Reise, die im 18. Jahrhundert mit dem Schuhmacher-Meister Johannes Birkenstock begann. Um 1900 revolutionierte Konrad Birkenstock das Handwerk mit der Erfindung eines anatomisch geformten Schuhleistens aus Holz, und der Entwicklung orthopädischer Einlagen, die an die individuellen Bedürfnisse der Träger angepasst wurden. Sein Sohn Carl Birkenstock arbeitete kontinuierlich an den Konzepten zur Fußgesundheit weiter und erfand 1936 den ‚Ideal-Schuh' Obwohl sein Bestreben großen Anklang fand und die Idee eines von der Natur inspirierten, anatomisch gesunden Schuhs erstmalig auch auf das Interesse von Ärzten stieß, schaffte es der ‚Ideal-Schuh' nie in die industrielle Massenfertigung. Es war schließlich Karl Birkenstock, der 1963 die erste Sandale entwickelte, die in Serie produziert wurde.

Mit dem später in MADRID umbenannten Einriemer distanzierte er sich initial in der Familiengeschichte vom geschlossenen Schuh. Seine Passion galt vor allem dem anatomisch geformten Kork-Latex-Fußbett, das den Fuß in seiner natürlichen Stellung und Balance belässt, ist er doch in seiner Konstruktion darauf ausgelegt, sich auf weichem, unebenem Terrain wie Moos, Sand oder Lehm zu bewegen. Das BIRKENSTOCK Fußbett, inzwischen in verschiedenen Ausführungen erhältlich, umarmt dieses biomechanische Wunder, das heutzutage vor allem auf hartem und unnachgiebigem Untergrund unterwegs ist, auf natürliche und bestmögliche Weise.

INFORMATIONEN FÜR REDAKTEURE

Farben: Carafe, Gray Taupe, New Navy, Pink Clay, Black, Chocolate

Material: Veloursleder und genarbtes Leder

Größen: 36–46

Kampagnenfotos: Zum Download

Kampagnenvideo: Zum Download

Kreativbildmaterial: Zum Download

Flat-Shot-Fotos: Zum Download

Erhältlich bei BIRKENSTOCK, auf birkenstock.com und bei ausgewählten Retail-Partnern.

ÜBER BIRKENSTOCK

BIRKENSTOCK ist eine globale universale Marke, die sich gleichermaßen an alle Konsumenten unabhängig von geografischem Standort, Geschlecht, Alter und Einkommen wendet und einem klaren Purpose verpflichtet ist – dem Erhalt der Fußgesundheit. Tief verwurzelt in der Erforschung der Biomechanik des menschlichen Fußes und getragen von einer Familientradition in der Schuhmacherei, die sich bis ins Jahr 1774 zurückverfolgen lässt, ist BIRKENSTOCK eine zeitlose „Super Brand" mit einer kategorieübergreifenden Produkt- und Markenwelt, die von Einstiegs- bis Luxuspreislagen reicht und dem wachsenden Bedürfnis nach einer bewussten und aktiven Lebensgestaltung Rechnung trägt. Funktion, Qualität und Tradition sind die Kernwerte einer Lifestyle-Marke, die ihre Produkte in den Segmenten Schuhe, Schlafsysteme und Naturkosmetik definieren. BIRKENSTOCK ist der Erfinder des Fußbetts und hat das Prinzip des naturgewollten Gehens geprägt.

Mit weltweit rund 6.200 Mitarbeitern ist BIRKENSTOCK überzeugt, dass die Art und Weise, wie Dinge hergestellt werden, genauso wichtig ist wie das Produkt selbst. Um diese Qualitätsstandards zu gewährleisten, betreibt die Gruppe eine vertikal integrierte Fertigung und produziert alle Fußbetten in Deutschland. Darüber hinaus montiert BIRKENSTOCK über 95 % der Produkte in Deutschland und bezieht über 90 % der Materialien und Komponenten aus Europa. Die Rohstoffe werden nach den höchsten Umwelt- und Sozialstandards der Branche verarbeitet. Für die Materialprüfung verfügt das Unternehmen über hochmoderne wissenschaftliche Labore.

Mit Hauptsitz in Linz am Rhein, betreibt die BIRKENSTOCK Group Vertriebsniederlassungen in den Vereinigten Staaten und Kanada sowie in Brasilien, Japan, Südkorea, Dänemark, Polen, Schweiz, Schweden, Spanien, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Dubai, Singapur, Indien, China und Australien.

Birkenstock Group B.V. & Co. KG

Burg Ockenfels, Linz am Rhein, Deutschland

Weitere Informationen finden Sie auf www.birkenstock-group.com.

Unseren Onlineshop finden Sie unter www.birkenstock.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2563226/Birkenstock_Group_Logo.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/from-the-ground-up-birkenstock-unterstreicht-kompetenz-in-geschlossenen-schuhen-mit-dem-launch-des-highwood-moc-lace-low-302691657.html

23.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2280194 23.02.2026 CET/CEST