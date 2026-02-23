EQS-News: INDUS erwirbt Biodekontaminations-Spezialisten AMIRA in Italien

EQS-News: INDUS Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

INDUS erwirbt Biodekontaminations-Spezialisten AMIRA in Italien

Lösungsanbieter für sterile Prozessumgebungen stärkt das Segment Engineering

Ausbau des Technologiefelds Process Technology: Zweite internationale Ergänzungsakquisition für MBRAUN

Bergisch Gladbach, 23. Februar 2026 – Die INDUS‑Gruppe setzt die strategische Weiterentwicklung ihres Segments Engineering fort: Die Tochtergesellschaft M.BRAUN Inertgas‑Systeme GmbH (MBRAUN) hat den Kaufvertrag über den Erwerb der Amira S.r.l. unterzeichnet. Der italienische Spezialist für Biodekontaminationslösungen auf Basis verdampften Wasserstoffperoxids (V-PHP) verfügt über mehr als 20Jahre Erfahrung bei der sicheren und schnellen Sterilisation und Dekontamination im Labor- und Produktionsumfeld. Das mittelständische Unternehmen mit Unternehmenssitz und Produktionsstätte in Triuggio nördlich von Mailand erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von über 7 Mio. Euro. Der Kauf steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die italienischen Behörden.

„Durch den Zukauf von AMIRA gewinnen wir einen technologisch führenden Spezialisten für unser Portfolio – mit einem zu MBRAUN komplementären Produktportfolio und großen Wachstumschancen in internationalen Märkten“, sagt INDUS-Vorstand Axel Meyer, COO des Segments Engineering. „Der Zukauf stärkt den INDUS-Footprint in Südeuropa und verbessert unseren Zugang zu spannenden Zukunftsbranchen.“

Neue Marktpotenziale im Bereich Pharma und Life Sciences

Die niedertemperaturbasierten, trockenen Gasdekontaminationsverfahren von AMIRA kommen in der pharmazeutischen Produktion, Biotechnologie, in Life Sciences und Krankenhäusern zum Einsatz, aber auch in der Elektronikfertigung, in Universitäten und Forschungsinstituten. „AMIRA ist in den Märkten Pharma und Life Sciences sehr gut positioniert und gibt uns so einen direkten Zugang zu neuen zukunftsstarken Kundenclustern“, sagt Dr. Hans Mayrhofer, Geschäftsführer der MBRAUN‑Gruppe. „Das ist für uns ein entscheidender Wachstumshebel. Gerade solche High-Tech-Märkte mit hohem regulatorischem Anspruch unterliegen starken Markteintrittsbarrieren.“ MBRAUN, seit 2002 Teil der INDUS-Gruppe, entwickelt und produziert Glovebox-Systeme und Gasreinigungslösungen für kontrollierte Umgebungen in Forschungs- und Fertigungsprozessen.

Erweiterte Technikkompetenz in sensiblen Produktionsumgebungen

AMIRA entwickelt und fertigt V-PHP‑Dekontaminationssysteme, Lösungen für kontaminationsfreie Materialtransfers, V-PHP-Passboxes, Laminar-Air-Flow-Systeme sowie Mess‑ und Monitoringgeräte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Serviceleistungen wie Beratung, Validierung, Wartung und Kalibrierung an. Die Lösungen kommen überall dort zum Einsatz, wo sichere und rückstandsfreie mikrobiologische Dekontamination erforderlich ist, zum Beispiel in Reinräumen, Materialschleusen, Transferzonen und Glovebox- und Isolatorumgebungen. Damit ergänzen die Produkte und Services komplementär das Portfolio der INDUS-Beteiligung MBRAUN und erschließen neue Anwendungsfelder in sterilen Produktions- und Forschungsszenarien. Mayrhofer: „AMIRA und MBRAUN verbindet eine tiefe Engineering-Kompetenz in einer hochkomplexen Nische. Diese technologische Nähe wollen wir im Rahmen gemeinsamer Produktentwicklungen ausbauen – und zugleich Synergien in Projektierung und Vertrieb nutzen.“

Portfolio wächst international

INDUS-Vorstand Axel Meyer: „Unser Portfoliounternehmen MBRAUN erweitert mit dem Zukauf seine sehr starke internationale Präsenz. MBRAUN hat heute schon Standorte in Frankreich, Großbritannien, China, Indien, Südkorea und den USA.“ Mitte 2025 hatte INDUS als Ergänzung für MBRAUN bereits den US‑amerikanischen Präzisionsfertiger METFAB erworben und damit die Wertschöpfung in Nordamerika gestärkt. In ihrer Strategie EMPOWERING MITTELSTAND hat die Mittelstandsgruppe internationale Expansion als zentralen Wachstumstreiber definiert und will auf erster Ebene in ganz Europa und auf zweiter Ebene weltweit zukaufen.

Angelo Delmiglio, Gründer und bisheriger Alleingesellschafter von AMIRA: „Die starke internationale Vertriebsorganisation der MBRAUN-Gruppe bietet AMIRA weltweit neue Märkte, die wir allein nicht in dieser Geschwindigkeit hätten erschließen können. Unser Know-how in Verbindung mit unserer langjährigen, sehr erfolgreichen und überaus vertrauensvollen Partnerschaft bildet dabei das Fundament für die gemeinsame Weiterentwicklung.“ AMIRA vertritt als Vertriebspartner bereits seit 2006 das komplette MBRAUN‑Produktportfolio in Italien.

Über INDUS

Seit 1989 erzielt INDUS mit einem breiten Portfolio mittelständischer Unternehmen nachhaltiges Wachstum. Wir konzentrieren uns auf den Erwerb von Familienunternehmen, die sich durch besondere Engineering-Fähigkeiten auszeichnen, und entwickeln diese international weiter. Wir stellen sicher, dass unsere Führungskräfte wie echte Unternehmer handeln, um ihr Geschäft auszubauen. Dabei können sie sich auf unsere verlässliche Perspektive als langfristiger Investor verlassen. Im deutschsprachigen Mittelstand verwurzelt, besitzt und führt INDUS heute mehr als 40 Unternehmen mit weltweiten Aktivitäten. Seit 1995 an der Frankfurter Börse (SDAX) notiert, haben wir eine einzigartige Brücke zwischen Mittelstand und Kapitalmarkt geschlagen. Mehr Informationen unterwww.indus.eu.

Hinweis:

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der INDUS Holding AG und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die INDUS Holding AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

