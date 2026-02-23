EQS-News: kumU Journalistenpreis 2026: Wir prämieren herausragende Berichterstattung über Mittelstand und Kapitalmarkt – jetzt bewerben

Emittent / Herausgeber: Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V. / Schlagwort(e): Börsengang/Anleiheemission

kumU Journalistenpreis 2026: Wir prämieren herausragende Berichterstattung über Mittelstand und Kapitalmarkt – jetzt bewerben

Preisgeld insgesamt 5.000 Euro

Einreichungen und Empfehlungen bis 03. April 2026

Einreichung per E-Mail an kumu@kapitalmarkt-kmu.de

Frankfurt am Main, 23. Februar 2026 – Deutschland braucht einen starken Mittelstand und einen starken Kapitalmarkt. Damit beides zusammenwirkt, sind engagierte Journalistinnen und Journalisten unverzichtbar. Sie erklären, ordnen ein und machen sichtbar, wie Finanzierung, Innovation und Wachstum im Mittelstand zusammenhängen. Genau diese Qualität zeichnet der Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V. (Kapitalmarkt KMU) mit dem Journalistenpreis „kumU“ und einem Preisgeld von 5.000 Euro aus – schon zum achten Mal.

Ab sofort können Journalistinnen und Journalisten in Deutschland Textbeiträge (Print/Online) einreichen, die Themen rund um den kapitalmarktorientierten Mittelstand verständlich, fundiert und journalistisch überzeugend beleuchten. Teilnahmeberechtigt sind Beiträge, die zwischen dem 1. Januar 2025 und dem 31. Dezember 2025 erschienen sind.

Ingo Wegerich, Präsident des Kapitalmarkt KMU, erklärt:

„Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme. Denn gute Berichterstattung macht den Unterschied. Sie erklärt Zusammenhänge, ordnet ein und zeigt, was Finanzierung für Innovation, Wachstum und Arbeitsplätze im Mittelstand bedeutet. Und sie legt den Finger in die Wunde, wo es nötig ist. Genau diese journalistische Qualität wollen wir mit dem kumU sichtbar machen und auszeichnen.“

Der Kapitalmarkt KMU setzt sich seit Jahren aktiv für bessere Rahmenbedingungen zur Kapitalbeschaffung kleiner und mittelständischer Unternehmen am Finanzmarkt ein. Aus Sicht des Verbands ist eine unabhängige, sachkundige und vielfältige Berichterstattung dabei zentral: Sie erklärt komplexe Zusammenhänge, schafft Transparenz – und sie darf und soll auch kritisch nachfragen, und Missstände aufdecken. Gerade diese Mischung aus Einordnung, Aufklärung und kritischer Distanz stärkt Vertrauen und trägt zu einem funktionsfähigen Kapitalmarkt bei.

Das Vergabeverfahren

Pro Person können bis zu zwei im Jahr 2025 in Deutschland erschienene Beiträge eingereicht werden. Die Beiträge werden der Jury nach Abschluss der Ausschreibung zur Verfügung gestellt und durch diese in einem Notenverfahren bewertet.

Kriterien sind:

• Fokus Mittelstand & Kapitalmarkt: Herausragende und anschauliche Vermittlung des Themas Mittelstand und Kapitalmarkt mit transparenter Darstellung wirtschaftlicher Zusammenhänge.

• Qualität und Kompetenz: Nachweis sowohl fachlicher Tiefe im Kapitalmarktbereichals auch didaktisch-journalistischer Exzellenz.

Die Eckdaten zum kumU 2026:

Ausschreibung

Prämierung für im Jahr 2025 erschienene Artikel

Zielgruppe

In Deutschland tätige Journalistinnen und Journalisten

Medien

Textbeiträge Print / Online

Dotierung

1. Platz 2.500 Euro

2. Platz 1.000 Euro

3. Platz 500 Euro

Einsendeschluss 03. April 2026

Stifter Interessenverband Kapitalmarkt KMU e.V.

Ansprechpartner Ingo Wegerich (Präsident)

E-Mail kumu@kapitalmarkt-kmu.de

Weitere Informationen zum Preis und den bisherigen Preisträgern und Preisträgerinnen finden Sie unter: kapitalmarkt-kmu.de/journalistenpreis-kumu/.

Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie so informiert über aktuelle Stellungnahmen, Veranstaltungen und Neuigkeiten rund um Kapitalmarkt und Mittelstand.

Über den Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V.

Der KMU-Verband mit Sitz in Frankfurt a. M. setzt sich seit 2017 insbesondere für die Verbesserung der Rahmenbedingungen für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) bei der Kapitalmarktfinanzierung ein und tritt aktiv für die Belange des kapitalmarktorientierten Mittelstandes im Dialog mit der Politik, den Gesetzgebungsorganen, den Aufsichtsbehörden, den Institutionen des Kapitalmarkts, den Interessenverbänden und der Öffentlichkeit ein. Mitglieder sind KMU, Dienstleister, Finanzinstitute und Medien. Zum Vorstand gehören Ingo Wegerich (Rechtsanwaltskanzlei Wegerich), Holger Clemens Hinz (Quirin Privatbank AG), Dr. Marc Feiler (Bayerische Börse AG), Falko Bozicevic (BondGuide Media GmbH), Martin Schmeißer (Montega Markets GmbH), Dr. Mirko Sickinger (Heuking Kühn Lüer Wojtek) sowie Christoph Weideneder (Small & Mid Cap Investmentbank AG).

Kontakt:

Interessenverband kapitalmarktorientierter KMU e.V.

z. H. Herrn Präsident Ingo Wegerich

Airport Club Frankfurt

Frankfurt Airport Center

Hugo-Eckener-Ring

60549 Frankfurt am Main

wegerich@wegerich-law.com

www.kapitalmarkt-kmu.de

Medienkontakt:

Fabian Lorenz

T +49 151 4001 60 85

lorenz@florenz-kommunikation.de

