EQS-News: Mehr als ein Versprechen: Jackery dokumentiert messbare Fortschritte durch die Umweltpartnerschaft mit Greenspark

DÜSSELDORF, Deutschland, 23. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Nachhaltigkeit ist keine einmalige Kampagne, sondern eine bewusst langfristige Verpflichtung. Seit dem Start der Partnerschaft mit Greenspark, einer Nachhaltigkeitsplattform, die Unternehmen bei der Unterstützung verifizierter Klima- und Gemeinschaftsprojekte unterstützt, setzt Jackery, ein weltweit führender Anbieter von tragbaren Powerstations und Solarlösungen, seine Umweltziele konsequent in messbare Wirkung um.

Nun zieht das Unternehmen eine erste Bilanz und zeigt, welche konkreten Ergebnisse das Engagement seit dem Start der Kampagne im Spätherbst 2025 bislang erzielt hat:

Bis heute wurden 66.096 Mangrovenbäume in Kenia gepflanzt, umgesetzt über Greensparks verifizierte Aufforstungspartner EarthLungs Reforestation Projects und Veritree. Mangrovenökosysteme spielen eine entscheidende Rolle bei der CO₂-Bindung, dem Schutz von Küsten vor Erosion sowie der Förderung der Biodiversität und tragen zugleich zur Schaffung nachhaltiger Einkommensmöglichkeiten für Küstengemeinden bei.

Die bisherigen Aufforstungsmaßnahmen von Jackery entsprechen:

einer Fläche von 37,24 Fußballfeldern neu bepflanzten Waldes

608 Tonnen potenziell gebundenem CO₂ pro Jahr

26,438 Hektar wiederhergestellter Waldfläche

Neben den ökologischen Vorteilen schafft die Initiative auch einen sozialen Mehrwert: Pro 10.000 gepflanzter Bäume entstehen rund 20 Tage fair bezahlte Arbeit für lokale Gemeinschaften und stärken so die langfristige wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit in den beteiligten Regionen.

„Beim Thema Nachhaltigkeit darf es nicht um Schlagzeilen gehen – sondern um konsequentes Handeln", sagt Ella Yu, Head of Marketing bei Jackery Europe. „Die Zusammenarbeit mit Greenspark ermöglicht es uns, geprüfte und qualitativ hochwertige Projekte zu unterstützen und die tatsächliche Wirkung hinter den Zahlen besser zu verstehen. Es ist eine wichtige Partnerschaft, die dazu beiträgt, dass unsere Umweltinitiativen einen messbaren Mehrwert sowohl für das Klima als auch für die Menschen vor Ort schaffen."

Neben der Aufforstung unterstützt Jackery im Rahmen der Partnerschaft mit Greenspark zwei weitere verifizierte Initiativen. Dazu gehören das Plastic Bank Projekt, das Plastikverschmutzung reduziert und gleichzeitig Einkommensmöglichkeiten für Küstengemeinden schafft, sowie das UN-Projekt 9933. Dieses fördert den Austausch traditioneller Drei-Stein-Kochfeuer gegen effiziente Kochöfen in ländlichen Haushalten von Malawi. Das reduziert den Holzverbrauch drastisch, senkt CO₂-Emissionen und verbessert durch weniger Rauch die Gesundheit der Nutzer.

Gegründet mit der Vision, nachhaltige Energie für den Alltag bereitzustellen, konzentriert sich Jackery darauf, erneuerbare Energielösungen für Haushalte und Outdoor-Anwendungen zugänglich zu machen. Das Unternehmen ist überzeugt, dass ein echter Umweltfortschritt nur durch langfristiges Engagement erreicht werden kann.

