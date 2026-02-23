EQS-News: Metavista3D reicht neue patentanmeldung für automobil-displaytechnologie ein

EQS-News: Metavista3D, Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Metavista3D reicht neue patentanmeldung für automobil-displaytechnologie ein



23.02.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Montag, 23. Februar 2026) - Metavista3D Inc. (TSXV: DDD) (FSE: E3T) ("Metavista3D" oder das "Unternehmen") freut sich, die Einreichung einer neuen Patentanmeldung beim Europäischen Patentamt gemäß dem Patentzusammenarbeitsvertrag ("PCT") bekannt zu geben. Die Anmeldung betrifft ein autostereoskopisches räumliches Anzeigesystem für die Automobilindustrie.

Die am 10. Februar 2026 eingereichte PCT-Patentanmeldung bezieht sich auf ein Verfahren, bei dem ein Stereobild oder eine Stereobildsequenz mit mehreren Perspektiven autostereoskopisch für einen Betrachter in einem Fahrzeug dargestellt wird. Dadurch entsteht für den Betrachter der gleiche Eindruck wie durch einen Rückspiegel, und der sogenannte Konvergenz-Akkommodations-Konflikt wird vermieden. Das Verfahren kann durch Aufhellung des angezeigten Stereobildes ergänzt werden. Des Weiteren werden eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens sowie ein Fahrzeug mit dieser Vorrichtung beschrieben.

Dr. Rolf-Dieter Naske, Chief Technology Officer des Unternehmens, wird die Patentanmeldung am 1. April 2026 auf der International Conference on Display Technology ("ICDT") in Chongqing, China, vorstellen. Der Titel seines Vortrags lautet: "Räumliche Displaylösung für Rückfahrsysteme von Nutzfahrzeugen".

Über die International Conference on Display Technology:

Die International Conference on Display Technology bietet eine Plattform für internationale Zusammenarbeit und Innovation. Die ICDT 2026 feiert ihr 10-jähriges Jubiläum und konzentriert sich auf 10 Spezialthemen und 18 Symposiumsthemen. Ziel ist es, die Forschung im Bereich der Displaytechnologie und die Entwicklung intelligenter Fertigungstechnologien aktiv zu fördern. Die ICDT bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, Ideen auszutauschen und Kooperationen mit einem breiten Spektrum von Forschern und wichtigen Akteuren der Branche weltweit aufzubauen.

Über Metavista3D

Metavista3D Inc. entwickelt über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft psHolix AG KI-gestützte, pseudoholografische Displaytechnologien, die eine brillenlose 3D-Visualisierung räumlicher Inhalte ermöglichen. Das Unternehmen hält über 20 Patente in diesem Bereich. Weitere Informationen finden Sie unter www.metavista3D.com. Die Aktien von Metavista3D werden öffentlich gehandelt und sind in Kanada an der TSX Venture Exchange unter dem Tickersymbol DDD sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse und weiteren Börsen unter dem Tickersymbol E3T notiert.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Die in dieser Pressemitteilung verwendeten Wörter "können", "würden", "könnten", "werden", "beabsichtigen", "planen", "erwarten", "glauben", "anstreben", "vorschlagen", "schätzen", "rechnen mit" und ähnliche Ausdrücke in Bezug auf das Unternehmen kennzeichnen zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und sich auf Ereignisse, Ergebnisse, Entwicklungen oder sonstige Ereignisse beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind als zukunftsgerichtet zu betrachten. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen unter anderem in Bezug auf die ICDT 2026 und den dortigen Vortrag von Dr. Rolf-Dieter Naske, die Entwicklung und den Ausbau der Technologie des Unternehmens sowie die Geschäftsziele des Unternehmens. Diese Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen. Diese Informationen spiegeln die aktuelle Einschätzung des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse auf der Grundlage bestimmter wesentlicher Faktoren und Annahmen wider und unterliegen bestimmten Risiken und Unsicherheiten, insbesondere den Ergebnissen von Patentanmeldungsverfahren, der fortlaufenden Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung, Veränderungen des Marktes, des Wettbewerbs, behördlicher oder regulatorischer Entwicklungen, der allgemeinen Wirtschaftslage und anderen Faktoren, die in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens dargelegt sind. Zahlreiche Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die oben genannten. Diese Aufzählung der Faktoren ist nicht abschließend, und Lesern wird empfohlen, diese Unsicherheiten selbst zu bewerten. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Unsicherheiten eintreten oder sich die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen, und auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte nicht übermäßig vertraut werden. Diese Aussagen gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Informationen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen unterliegen ausdrücklich diesem Warnhinweis. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf das Unternehmen, seine Finanz- oder Betriebsergebnisse oder seine Wertpapiere zu kommentieren. Leser werden ferner darauf hingewiesen, dass es sich bei der Patentanmeldung lediglich um eine vorläufige Einreichung handelt, die einer Prüfung unterliegt. Es gibt keine Garantie dafür, dass ein Patent letztendlich erteilt wird.

Haftungsausschluss bezüglich Informationen Dritter:

Metavista3D hat die von oder über die Internationale Konferenz für Displaytechnologie bereitgestellten Informationen nicht unabhängig geprüft und lehnt ausdrücklich jegliche Verantwortung für deren Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Zuverlässigkeit ab. Dies gilt insbesondere für Aussagen zur Plattform, den Themen, den Teilnehmern oder anderen Aspekten der Konferenz. Die Aufnahme von Informationen über die Internationale Konferenz für Displaytechnologie in diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und ist nicht als Empfehlung durch das Unternehmen zu verstehen. Metavista3D übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur von Informationen Dritter und schließt jegliche Haftung für darin enthaltene Fehler, Auslassungen oder Falschdarstellungen sowie für Verluste oder Schäden aus, die durch das Vertrauen auf diese Informationen entstehen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS

Jeffrey Carlson, CEO

E: jeff@metavista3d.com

T: +1 (702) 518-3220

Corporate Logo

Um die Originalversion dieser Pressemitteilung anzusehen, bitte besuchen Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/284822

Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents https://www.newsfilecorp.com/release/284822

News Source: Metavista3D, Inc.

23.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Metavista3D, Inc. Kanada ISIN: CA59142H1073 EQS News ID: 2279582

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2279582 23.02.2026 CET/CEST