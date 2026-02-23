EQS-News: Skyline Dynamik Fonds der Fonds Direkt AG gewinnt mehrfache Auszeichnung beim Fund Award 2026

EQS-News: Fonds Direkt AG / Schlagwort(e): Fonds/Sonstiges

Skyline Dynamik Fonds der Fonds Direkt AG gewinnt mehrfache Auszeichnung beim Fund Award 2026



Skyline Dynamik Fonds der Fonds Direkt AG gewinnt mehrfache Auszeichnung beim Fund Award 2026

Skyline Dynamik Fonds als einer der besten Fonds in der Kategorie „Dachfonds überwiegend Aktienfonds“ über gleich ein, drei und 20 Jahre ausgezeichnet

Bad Homburg, 23. Februar 2026 – Der Skyline Dynamik Fonds (ISIN LU0100002038) der Fonds Direkt AG ist mehrfach mit dem Goldenen Bullen beim Fund Award 2026 der Börsenmedien AG ausgezeichnet worden. Der aktiv gemanagte Aktien-Dachfonds setzte sich sowohl kurz- als auch mittel- und langfristig als einer der besten Fonds am deutschen Markt in der Kategorie „Dachfonds überwiegend Aktienfonds“ durch. Über einen Zeitraum von einem Jahr belegt der Skyline Dynamik Fonds Platz 1, über eine Laufzeit von fünf Jahren Platz 2 und über eine Laufzeit von 20 Jahren Platz 3. Stichtag für die Auswertung ist der 31.12.2025.

Im vermögensverwaltenden thesaurierenden Skyline Dynamik Fonds werden herausragende Investmentfonds aus den interessantesten Regionen und Branchen der Welt in einem aktiv gemanagten Portfolio gebündelt. Anders als bei vielen internationalen Portfolios orientiert sich die Zusammensetzung nicht am weltweiten Aktienindex MSCI Welt. Der Schwerpunkt der Investitionen wird vielmehr bewusst auf deutsche und europäische Titel gelegt. Das Fondsmanagement verfolgt das Ziel, mit dem Fonds durch die Anlage in Aktienfonds eine ansprechende Rendite bei überschaubarem Risiko zu erwirtschaften. Aktuell (Stand 31.01.2026) investiert der Fonds zu 77 Prozent in Aktienfonds. Die derzeit am stärksten gewichteten Sektoren / Regionen sind Europa (28 %), Gold und Rohstoffe (19 %) sowie Emerging Markets (17 %). Im Jahr 2025 hat der thesaurierende Fonds eine außerordentlich gute Performance von 46,41 Prozent erzielt. In der für den Fund Award betrachteten Laufzeit von fünf Jahren liegt die Performance bei 7,44 Prozent pro Jahr und bei einer Laufzeit von 20 Jahren bei 5,64 Prozent pro Jahr, während der Vergleichsindex DJ Euro Stoxx in letzterem Zeitraum 2,4 Prozent pro Jahr zulegen konnte. Auch gleich zu Anfang des Jahres konnte der Fonds seine ausgezeichnete Performance ausbauen. Im Januar 2026 lag die Wertsteigerung bei 10,28 Prozent.

Thorsten Dreilich, Vorstand, Geschäftsführer und Fondsmanager bei der Fonds Direkt AG: „Die gleich dreifache Auszeichnung des Skyline Dynamik Fonds über die unterschiedlichen Laufzeiten hinweg belegt unsere Stärken: Wir können kurzfristigen hoch lukrativen Trends folgen und langfristig kontinuierlich über alle Marktphasen hinweg einen erheblichen Beitrag durch überdurchschnittlich hohe Renditen zum Vermögensaufbau unserer Kunden leisten. Eine Kombination, die es am Markt nur selten gibt und die unsere Anleger seit vielen Jahren und Jahrzehnten schätzen.“

Der Fund Award mit der Verleihung der Goldenen Bullen findet seit 2006 statt und ist eine der renommiertesten Auszeichnungen in der deutschen Fondsbranche. Dafür ermitteln die Redaktionen von €uro, €uro am Sonntag und BÖRSE ONLINE, welche Fonds und ETFs in verschiedenen Kategorien über verschiedene Zeiträume die beste Wertentwicklung erzielt haben. Um für die Bewertung im Rahmen des Fund Award berücksichtigt zu werden, muss ein Fonds mindestens 20Millionen Euro verwalten und für Privatanleger investierbar und leicht zugänglich sein.

Über die Fonds Direkt AG

Die Fonds Direkt AG wurde 1994 gegründet und betreut seit über 30 Jahren Kundenvermögen in der Vermögensverwaltung und im Anlagedepot. Die beiden Vorstände Thorsten Dreilich und Boris Röder sind seit über 25 Jahren im Unternehmen. Das gesamte Managementteam von Fonds Direkt verfügt über eine mehr als 50-jährige Erfahrung in der Kundenbetreuung und im Asset-Management. Bei der Auswahl der Anlageprodukte setzt das Anlageteam vor allem auf aktiv gemanagte Investmentfonds, die von erfahrenen Vermögensverwaltern und Fondsmanagern betreut werden. Aus der Vielzahl der verfügbaren Fonds werden in einem strengen Selektionsprozess die erfolgversprechendsten Anlageideen herausgefiltert. Sie bilden die Grundlage für die Strukturierung aller Investments – seien es Kundendepots oder der Skyline Dynamik Fonds.

Pressekontakt

edicto GmbH

Ralf Droz / Jessica Pommer

fondsdirekt@edicto.de

+49 (0) 69 90 55 05-54

Disclaimer

Kurzinformation und dient ausschließlich Marketingzwecken. Sie enthält nur eine stark eingeschränkte Darstellung der Risiken und ist nicht als Anlageberatung zu sehen. Die beworbenen Produkte sind nicht für unerfahrene Anleger geeignet. Vor einer Investition sollten Sie sicher sein, dass Sie bereit sind, die mit dieser Anlage verbundenen Risiken zu tragen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das PRIIPS-KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds sind das Basisinformationsblatt (KID), der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement bzw. der Satzung, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache kostenlos bei der IPConcept (Luxemburg) S.A. (société anonyme), 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg, (siehe auch https://www.ipconcept.com/ipc/de/fondsueberblick.html) erhältlich sind.

Risiken sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Der Verkaufsprospekt und das KID müssen vor dem Kauf dem Anleger zur Verfügung gestellt werden. Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Verhältnissen jedes einzelnen Anlegers abhängig. Die Werbemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, nötigenfalls unter Einbezug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden.

Diese Werbemitteilung wendet sich ausschließlich an Interessenten in den Ländern, in denen die genannten Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind. Der Fonds wurde nach luxemburgischem Recht aufgelegt und ist in Luxemburg, Österreich und Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Der Fonds darf in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") sowie zugunsten von US-Personen nicht öffentlich zum Kauf angeboten werden.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten in deutscher Sprache sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (www.ipconcept.com) einsehbar:

https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html

Die Dokumente können ebenfalls kostenlos in deutscher Sprache bei der Fonds Direkt AG, Seifgrundstr. 2, 61348 Bad Homburg vor der Höhe; info@fonds-direkt.de, bezogen werden.

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Bruttowertentwicklung nach BVI-Methode lässt die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten (Ausgabe- und Rücknahmeaufschlag) und während der Haltedauer anfallenden Gebühren (z.B. Transaktionskosten) unberücksichtigt. Es ist zu beachten, dass der Wert der erworbenen Anteile, aufgrund von Schwankungen der Investments im Fonds sowie der Notierung der Wertpapiere, schwanken kann.

Beim Erwerb des Fonds Direkt – Skyline Dynamik Fonds fällt kein Ausgabeaufschlag beim Erwerb des Fonds an. Es können für den Anleger Depotkosten und weitere Kosten (z.B. Depot- oder Verwahrkosten) entstehen, welche die Wertentwicklung mindern. Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und unten unterworfen sein. Außerdem kann bei Fremdwährungen die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

