EQS-News: TAKKT AG: TAKKT schließt 2025 mit positivem Free Cashflow ab und priorisiert Investitionen ins Geschäftsmodell

TAKKT schließt 2025 mit positivem Free Cashflow ab und priorisiert Investitionen ins Geschäftsmodell

Organisches Wachstum im Jahr 2025 von minus 6,6 Prozent und bereinigte EBITDA-Marge von 3,8 Prozent in schwachem Marktumfeld

Positiver Free Cashflow von 10,3 Millionen Euro soll für Investitionen in Verbesserungen von Systemen und Prozesse genutzt werden

TAKKT bleibt auch nach Wertminderungen mit einer Eigenkapitalquote von 50,6 Prozent weiterhin bilanziell sehr solide aufgestellt

Beschleunigte Umsetzung der „TAKKT Forward“-Strategie wird Geschäftsjahr 2026 prägen

Stuttgart, 23. Februar 2026. TAKKT erzielte auf Basis vorläufiger und ungeprüfter Zahlen im Geschäftsjahr 2025 Umsätze in Höhe von 964,3 (1.052,9) Millionen Euro. Bereinigt um Wechselkurseffekte und den Verkauf von Mydisplays lag die organische Umsatzentwicklung bei minus 6,6 Prozent. Das EBITDA erreichte 19,8 (55,7) Millionen Euro. Die um einmalige Aufwendungen in Höhe von 16,5 (17,1) Millionen Euro bereinigte EBITDA-Marge lag bei 3,8 (6,9) Prozent. Durch gezielte Maßnahmen zur Verbesserung des Cash Conversion Cycle konnte die Gruppe im vierten Quartal einen starken positiven Free Cashflow realisieren. Insgesamt erwirtschaftete TAKKT 2025 damit einen Mittelzufluss in Höhe von 10,3 (68,1) Millionen Euro. „Wir hatten mit einem unverändert herausfordernden Marktumfeld zum Jahresende gerechnet und gingen zuletzt von einer organischen Wachstumsrate zwischen minus 8 und minus 4 Prozent aus,“ so CEO Andreas Weishaar. Die bereinigte EBITDA-Marge erwartete TAKKT am unteren Ende der Spanne von 4 bis 6 Prozent, den Free Cashflow zwischen 10 und 20 Millionen Euro.

Im vierten Quartal lag die organische Wachstumsrate der Gruppe bei minus 6,7 Prozent und blieb damit nahezu unverändert zu den ersten neun Monaten. In der Division Industrial & Packaging (I&P) setzte sich die Stabilisierung aus dem Vorquartal fort. Das Foodservices (FS) Geschäft blieb ähnlich verhalten wie im dritten Quartal. Bei Office Furniture & Displays (OF&D) setzte sich der positive Trend mit Wachstum im Display-Geschäft fort, während sich bei NBF der US Government Shutdown temporär negativ auswirkte. Aus der Umsetzung von Maßnahmen zur Verschlankung der Kostenstrukturen resultierten bei TAKKT im vierten Quartal einmalige Aufwendungen in Höhe von 12,2 (6,4) Millionen Euro, die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 2,1 (4,6) Prozent. „Ein wesentlicher Teil der Aufwendungen ist mit der Umsetzung unseres neuen Operating Model in der I&P verbunden. Dazu gehören eine stärkere Standardisierung und Automatisierung von Prozessen sowie eine Verlagerung bestimmter transaktionaler Tätigkeiten in besser skalierbare Strukturen,“ so CFO Timo Krutoff.

Wie bereits im November angekündigt, hat TAKKT aufgrund des weiterhin schwierigen und volatilen Marktumfelds in Folge der Zollstreitigkeiten auf Basis einer aktualisierten mittelfristigen Planung Wertminderungen auf Geschäfts- und Firmenwerte in Höhe von insgesamt 125,5 Millionen Euro vorgenommen. Diese betreffen die Divisions OF&D und FS und sind nicht zahlungswirksam. Auch nach den Wertminderungen bleibt TAKKT mit einer Eigenkapitalquote von 50,6 Prozent bilanziell sehr solide aufgestellt.

„Sinkende Beschäftigungszahlen in der deutschen Industrie, Sparmaßnahmen durch DOGE, der eskalierende Handelskonflikt und der Government Shutdown in den USA haben dazu geführt, dass wir 2025 deutlich hinter unseren ursprünglichen Erwartungen zurückgeblieben sind. Gleichzeitig haben wir intern gute Fortschritte erzielt. Wir haben unser Operating Model weiterentwickelt, unser Portfolio geschärft und zentrale Initiativen im Rahmen von TAKKT Forward erfolgreich umgesetzt. Dazu zählen die Stärkung der lokalen Verantwortung in den Divisions, die Vereinfachung und Fokussierung des Sortiments sowie eine bessere Positionierung unserer Marken. Mit Prozess‑ und Systemverbesserungen, dem Ausbau von Automatisierung und Einsatz von KI stärken wir zudem nachhaltig unsere Performance,“ so CEO Weishaar. TAKKT richtet die Aktivitäten damit noch konsequenter auf die Bedürfnisse von B2B‑Kunden aus und schafft zugleich die Grundlage für profitableres Wachstum und höhere Effizienz in den kommenden Jahren.

Im aktuellen Umfeld priorisiert TAKKT Investitionen in die Stärkung des Geschäftsmodells. Ziel ist es, die finanzielle Flexibilität zu sichern und gleichzeitig eine Modernisierung von Prozessen und Systemen sicherzustellen, um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens nachhaltig zu stärken. Daher wird der Vorstand der TAKKT AG vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2025 keine Dividende auszuschütten. CEO Andreas Weishaar betont: „Wir befinden uns in einem tiefgreifenden Umbruch und sind uns sicher, dass die Aussetzung der Dividende langfristig im besten Interesse unserer Aktionärinnen und Aktionäre ist. Wir werden unsere substanziellen Ausschüttungen wieder aufnehmen, sobald unser Ergebnis und unser Free Cashflow dies nachhaltig erlauben.“

2026 werden die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen voraussichtlich herausfordernd bleiben. TAKKT legt die Priorität im laufenden Jahr auf die beschleunigte Umsetzung von TAKKT Forward und erwartet daraus im Jahresverlauf positive Impulse auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung. „Wir rechnen mit einem verhaltenen Start ins neue Jahr. Wir sind aber überzeugt, dass wir die Stabilisierung der Umsatzentwicklung fortsetzen und im zweiten Halbjahr positives Wachstum realisieren werden“, so Weishaar. Die Umsetzung weiterer Maßnahmen zur Verbesserung der Performance wird erneut mit einmaligen Aufwendungen verbunden sein. „Für 2026 sehen wir derzeit nur begrenztes Potenzial für eine Verbesserung der Profitabilität, erwarten aber erneut einen positiven Free Cashflow,“ ergänzt Krutoff. Eine detaillierte Prognose für das Jahr 2026 wird TAKKT zusammen mit dem Geschäftsbericht 2025 am 26. März veröffentlichen und im Rahmen der Analystenkonferenz näher erläutern.

Earnings Call: 24. Februar 2026 um 14:00 Uhr (MEZ)

Bitte registrieren Sie sich für die Teilnahme am Earnings Call vorab unter folgendem Link: Registrierung Earnings Call

Finanzkalender

Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 sowie die Analystenkonferenz finden am 26. März 2026 statt.

Vorläufige IFRS-Zahlen der TAKKT-Gruppe 2025

(in Mio. Euro)

Q4/2024 Q4/2025 in % 2024 2025 in % Umsatz der TAKKT-Gruppe 254,5 228,0 -10,4 1.052,9 964,3 -8,4 organisches Wachstum -6,7 -6,6 Industrial & Packaging 148,6 142,6 -4,0 589,5 561,1 -4,8 organisches Wachstum -3,7 -5,1 Office Furniture & Displays 54,4 43,2 -20,7 233,9 197,2 -15,7 organisches Wachstum -11,5 -10,4 Foodservices 51,5 42,2 -18,0 229,5 206,1 -10,2 organisches Wachstum -10,2 -6,6 Rohertragsmarge (%) 36,6 35,8 39,3 38,2 EBITDA 5,3 -7,5 < -100 55,7 19,8 -64,4 EBITDA-Marge (%) 2,1 -3,3 5,3 2,1 Bereinigte EBITDA-Marge (%) 4,6 2,1 6,9 3,8 EBIT -66,2 -143,3 < -100 -40,5 -138,9 < -100 EBIT-Marge (%) -26,0 -62,9 -3,8 -14,4 Ergebnis je Aktie in Euro -0,87 -1,88 < -100 -0,64 -1,88 < -100 Free Cashflow 31,6 12,0 -62,0 68,1 10,3 -84,9

Kurzprofil der TAKKT AG

Die TAKKT AG ist in Europa und Nordamerika der führende Omnichannel-Händler für Geschäftsausstattung. Die Gruppe ist mit den Divisions Industrial & Packaging, Office Furniture & Displays und Foodservices in mehr als 20 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über 400.000 Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Gastronomie- und Hotelmarkt sowie den Einzelhandel. Das Unternehmen ist im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten.

Ansprechpartner

Benjamin Bühler

Tel. +49 711 3465-8223

E-Mail: investor@takkt.de

